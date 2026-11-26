«Ci è mancata la qualità»
Croci-Torti non cerca alibi dopo il ko di Jablonec: «Siamo stati troppo statici e poco brillanti». E guarda già alla sfida di domenica contro il Lucerna: «Dobbiamo reagire».
JABLONEC - Non cerca alibi Mattia Croci-Torti dopo la prima sconfitta in Conference League del suo Lugano, maturata sul campo dello Jablonec. Per i bianconeri si tratta del secondo ko stagionale, dopo quello incassato a San Gallo.
«C'è grande rammarico perché non siamo riusciti a esprimerci qualitativamente come facciamo di solito», ammette il Crus in un'intervista diffusa sui canali social del club. «Abbiamo faticato negli ultimi 30 metri a mettere in mostra le nostre qualità. Abbiamo avuto il controllo del gioco, ma ci è mancata la brillantezza necessaria per fare male agli avversari».
Quanto hanno pesato le difficili condizioni meteo sulla prestazione dei bianconeri? «Non cerchiamo scuse: il campo era uguale per tutti», precisa il tecnico. «Loro hanno sicuramente interpretato meglio la partita in fase offensiva. Noi siamo stati troppo statici e avremmo dovuto avere più coraggio, provando qualcosa in più. In fondo stavamo controllando la partita, poi abbiamo commesso un grave errore concedendo una punizione che non avremmo mai dovuto concedere. Queste sfide si decidono sui dettagli e oggi, sotto questo aspetto, loro sono stati più bravi di noi».
Croci-Torti sottolinea però quanto sia difficile vincere su un campo del genere. «Avevamo studiato attentamente anche la partita contro il Brighton. Gli inglesi avevano provato in tutti i modi a vincere, senza riuscirci, perché il Jablonec è una squadra che sa difendersi molto bene. Ma noi non dovevamo concedergli quello che gli abbiamo concesso. Certe partite possiamo anche pareggiarle, oppure provare a vincerle proprio in questo modo».
Ora la priorità per il tecnico bianconero è reagire. «Cercheremo di recuperare al meglio le energie e di prepararci per disputare una grande partita domenica contro il Lucerna». Infine un pensiero ai tifosi, presenti anche in Repubblica Ceca. «Possiamo solo ringraziare tutte le persone che quest'anno, così come negli anni passati, ci seguono e ci spingono a ottenere risultati migliori. Ci piacerebbe sempre regalare loro delle vittorie, ma oggi non ci siamo riusciti. Anche in Ticino non stiamo attraversando giorni felici. Ci tenevamo a dare qualche gioia e non ce l'abbiamo fatta. Per questo c'è tanto rammarico».