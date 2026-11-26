Quanto hanno pesato le difficili condizioni meteo sulla prestazione dei bianconeri? «Non cerchiamo scuse: il campo era uguale per tutti», precisa il tecnico. «Loro hanno sicuramente interpretato meglio la partita in fase offensiva. Noi siamo stati troppo statici e avremmo dovuto avere più coraggio, provando qualcosa in più. In fondo stavamo controllando la partita, poi abbiamo commesso un grave errore concedendo una punizione che non avremmo mai dovuto concedere. Queste sfide si decidono sui dettagli e oggi, sotto questo aspetto, loro sono stati più bravi di noi».