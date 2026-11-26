La sfida è però rimasta bloccata sullo 0-0. Il Lugano ha avuto più a lungo il pallone tra i piedi, ma ha continuato a soffrire le accelerazioni di un vivace Jawo. A movimentare la contesa ci ha pensato von Ballmoos con un paio di incertezze: prima ha mancato un rinvio, poi ha regalato ai cechi una punizione dal limite uscendo dall'area con il pallone tra le mani. La successiva conclusione, per sua fortuna, è finita abbondantemente sopra la traversa. La prima vera occasione per sbloccare il risultato è capitata sui piedi di Castro, che, tutto solo davanti al portiere avversario, ha però calciato alto. Si è così arrivati all'intervallo senza nemmeno un tiro nello specchio della porta.

Un leggero nevischio ha accolto i 22 protagonisti al rientro in campo. Nessun cambio durante la pausa, ma il Lugano ha subito provato a scaldare i motori. Al 47' Ajeti si è acceso con una girata da rapace d'area, neutralizzata da Mihelak: il primo tiro in porta dell'intero incontro. I bianconeri hanno continuato a dettare il gioco, senza però rendersi pericolosi con continuità. A sprecare una clamorosa occasione è stato ancora Beckham Castro, imbeccato alla perfezione da Ajeti: il colombiano ha controllato male il pallone e poi ha calciato addosso al portiere in uscita.