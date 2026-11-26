Lugano freddato nel gelo di Jablonec
Il turnover di Croci-Torti non paga: i bianconeri, poco incisivi in attacco e fragili in difesa, cadono in Repubblica Ceca. Sconfitta anche per il Thun in casa dell'Ajax.
Il turnover di Croci-Torti non paga: i bianconeri, poco incisivi in attacco e fragili in difesa, cadono in Repubblica Ceca. Sconfitta anche per il Thun in casa dell'Ajax.
|99
|Klemen Mihelak
|18
|Martin Cedidla 87'
|4
|Nemanja Tekijaski
|15
|Pavlovic
|20
|Jiri Slama
|13
|Richard Sedlacek
|6
|Nelson Okeke 60'
|7
|Vakhtang Chanturishvili
|24
|Dominik Holly 60'
|17
|Saidou Alioum
|44
|Lamin Jawo
|57
|Filip Novak 87'
|12
|David Nykrin
|8
|Filip Zorvan
|25
|Sebastian Nebyla 60'
|33
|Michal Kukucka
|10
|Jan Suchan
|14
|Daniel Soucek
|36
|Garang Kuol
|21
|Matej Polidar
|9
|Antonin Rusek 60'
|19
|Jan Chramosta
|David Von Ballmoos
|16
|Antonios Papadopoulos
|6
|Lars Lukas Mai
|17
|81' Joel Bichsel
|18
|Behruzjon Karimov
|2
|81' Ahmed Kendouci
|14
|Uran Bislimi
|25
|Ezgjan Alioski
|7
|64' Beckham Castro
|22
|81' Albian Ajeti
|9
|64' Elias Pihlstrom
|24
|81' Dereck Alessandro Moncada Arguijo
|30
|81' Martim Marques
|26
|Damian Kelvin
|4
|Anto Grgic
|8
|64' Renato Steffen
|11
|Mattia Zanotti
|46
|64' Daniel Dos Santos
|27
|Yanis Cimignani
|21
|Diego Mina
|99
|81' Kevin Behrens
|91
|Felix Gebhard
|28
JABLONEC - Nel gelo di Jablonec, con la colonnina di mercurio ben sotto lo zero, il Lugano è stato freddato da due gol nella ripresa. Il massiccio turnover deciso da Croci-Torti non ha pagato: pur avendo avuto in mano il gioco per lunghi tratti, i bianconeri sono usciti dallo Stadion Střelnice con una sconfitta per 2-0, tutto sommato meritata. Dopo tre vittorie consecutive, è arrivata così la prima battuta d'arresto in Conference League.
La partita si è aperta su ritmi decisamente bassi, con le due squadre ancora un po' congelate. I primi a provare a rompere il ghiaccio sono stati i padroni di casa, che si sono fatti vedere dalle parti di von Ballmoos con Jawo. L'iniziativa dell'attaccante gambiano è stata però neutralizzata dalla difesa bianconera. Poco dopo è stato Beckham Castro a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa terminato di poco a lato della porta difesa da Mihelak.
La sfida è però rimasta bloccata sullo 0-0. Il Lugano ha avuto più a lungo il pallone tra i piedi, ma ha continuato a soffrire le accelerazioni di un vivace Jawo. A movimentare la contesa ci ha pensato von Ballmoos con un paio di incertezze: prima ha mancato un rinvio, poi ha regalato ai cechi una punizione dal limite uscendo dall'area con il pallone tra le mani. La successiva conclusione, per sua fortuna, è finita abbondantemente sopra la traversa. La prima vera occasione per sbloccare il risultato è capitata sui piedi di Castro, che, tutto solo davanti al portiere avversario, ha però calciato alto. Si è così arrivati all'intervallo senza nemmeno un tiro nello specchio della porta.
Un leggero nevischio ha accolto i 22 protagonisti al rientro in campo. Nessun cambio durante la pausa, ma il Lugano ha subito provato a scaldare i motori. Al 47' Ajeti si è acceso con una girata da rapace d'area, neutralizzata da Mihelak: il primo tiro in porta dell'intero incontro. I bianconeri hanno continuato a dettare il gioco, senza però rendersi pericolosi con continuità. A sprecare una clamorosa occasione è stato ancora Beckham Castro, imbeccato alla perfezione da Ajeti: il colombiano ha controllato male il pallone e poi ha calciato addosso al portiere in uscita.
Dopo due cambi del Jablonec, Croci-Torti ha provato a dare una scossa alla squadra inserendo Steffen e Dos Santos al posto di Castro e dell'evanescente Pihlström. A sbloccare il risultato sono stati però i padroni di casa sugli sviluppi di una palla inattiva. In area bianconera si è scatenato un autentico parapiglia: prima il miracolo di von Ballmoos, poi il tap-in vincente del centrale Cedidla. Una doccia gelata per il Lugano. Una decina di minuti più tardi, il Jablonec ha sfiorato per due volte il colpo del ko. Prima Jawo, approfittando di un'incomprensione tra Mai e Bichsel, ha incredibilmente mancato il bersaglio a porta completamente sguarnita. Poi, complice un'uscita rivedibile di von Ballmoos, è stato lo stesso Mai a riscattarsi con un salvataggio sulla linea.
Croci-Torti ha tentato il tutto per tutto inserendo Moncada, Behrens e Marques, ma anziché il pareggio è arrivato il definitivo 2-0. Dopo una bordata di Slama finita sull'incrocio dei pali, Jawo ha dovuto soltanto depositare il pallone in rete, senza sbagliare questa volta. Il Lugano è rimasto così al freddo e a mani vuote.
JABLONEC - LUGANO 2-0 (0-0)
Reti: 70' Cedidla 1-0; 85' Jawo 2-0.
JABLONEC - Mihelak; Cedidla (86' Novak), Tekijaski, Pavlovic, Slama; Sedlacek (92' Soucek), Okeke (60' Nebyla); Chanturishvili, Holly (60' Rusek), Alloum (92' Polidar); Jawo.
LUGANO - von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel (80' Marques); Karimov, Kendouci (80' Moncada), Bislimi, Alioski; Beckham Castro (63' Steffen), Ajeti (80' Behrens), Pihlström (63' Dos Santos).
Note: Stadion Střelnice. Ammoniti: 25' Okeke, 28' Bichsel, 83' Slama, 90' Chanturishvili.
Anche il Thun sconfitto - Serata da dimenticare per il calcio svizzero. I campioni svizzeri del Thun sono infatti stati travolti dall'Ajax alla Johan Cruijff Arena. Due gol per tempo per i Lancieri: a segno Bounida (6') e Marcos Leonardo (41') nella prima frazione, ancora Bounida (70') e Berghuis (89') nella ripresa. Per il Thun, fermo a soli tre punti dopo quattro giornate, si fa sempre più complicato centrare almeno la qualificazione agli spareggi.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|3
|9
|3
|0
|0
|11
|4
|7
|2
|Panathinaikos Athens
|3
|9
|3
|0
|0
|9
|3
|6
|3
|Twente
|3
|9
|3
|0
|0
|8
|2
|6
|4
|Monaco
|3
|9
|3
|0
|0
|7
|1
|6
|5
|Brighton
|3
|7
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|6
|Brann
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|FC Copenhagen
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|8
|Cs Universitatea Craiova
|3
|7
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|9
|Mjaellby
|4
|7
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|10
|St.Truiden
|3
|7
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|11
|Ajax
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|3
|6
|12
|Trabzonspor
|3
|6
|2
|0
|1
|6
|3
|3
|13
|Hnk Hajduk Split
|3
|6
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|14
|SC Freiburg
|3
|6
|2
|0
|1
|4
|5
|-1
|15
|Kairat Almaty
|4
|5
|1
|2
|1
|4
|7
|-3
|16
|FK Crvena Zvezda
|3
|4
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|17
|Atalanta
|3
|4
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|18
|Braga
|3
|4
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|19
|Gent
|3
|4
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|20
|Riga Fc
|3
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|21
|Thun
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|22
|Fk Borac Banja Luka
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|23
|Lincoln Red Imps
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|24
|Jablonec
|3
|2
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|25
|AGF
|3
|2
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|26
|FC Nordsjaelland
|3
|2
|0
|2
|1
|3
|5
|-2
|27
|KF Egnatia Rrogozhine
|3
|2
|0
|2
|1
|2
|4
|-2
|28
|CSKA Sofia
|3
|1
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|29
|FC Iberia 1999
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|30
|Pafos Fc
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|31
|Getafe CF
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|32
|Hearts
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|33
|KuPS
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|34
|FC Midtjylland
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|8
|-6
|35
|Inter Club D Escaldes
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|36
|FK Kauno Zalgiris
|3
|0
|0
|0
|3
|1
|11
|-10