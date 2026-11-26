Il manager del Gol Gohar ha dichiarato che l’arbitro «non era in grado di concludere il match, non era in uno stato "normale"» e che la squadra aveva avvertito gli organizzatori che non sarebbe tornata in campo senza una sua sostituzione. Nelle immagini televisive si vede l’allenatore della formazione iraniana, Mehdi Rahmati, suggerire ai propri assistenti come l’arbitro fosse ubriaco.

L’AFC ha confermato il risultato dell’incontro, deciso dalla rete di Anderson Talisca al 40esimo minuto, ma non ha fornito spiegazioni pubbliche sulla sostituzione del direttore di gara. L’accusa relativa al presunto consumo di alcol, avanzata dal club iraniano, rimane al momento priva di conferme ufficiali.