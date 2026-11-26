Fischi, cartellini insensati e alcool, arbitro sostituito
Il fischietto di una partita di Champions League Two ha vissuto una serata agitata
Il fischietto di una partita di Champions League Two ha vissuto una serata agitata
ABU DHABI - Un episodio insolito ha caratterizzato la sfida di mercoledì di Champions League two asiatica, competizione paragonabile all’Europa League, tra Al-Jazira e Gol Gohar, terminata con il successo (1-0) della formazione di Abu Dhabi. L’arbitro siriano Hanna Hatab non è tornato in campo dopo l’intervallo ed è stato sostituito dal quarto uomo, il connazionale Ammar Abou Alou.
All’origine della vicenda una controversa decisione al 32esimo minuto. Dopo un fallo che ha coinvolto un giocatore dell’Al-Jazira, Hatab ha ammonito il portiere turco Ersin Destanoglu, estraneo all’azione. La confusione che ne è seguita ha provocato un’interruzione dell’incontro di diversi minuti.
Il manager del Gol Gohar ha dichiarato che l’arbitro «non era in grado di concludere il match, non era in uno stato "normale"» e che la squadra aveva avvertito gli organizzatori che non sarebbe tornata in campo senza una sua sostituzione. Nelle immagini televisive si vede l’allenatore della formazione iraniana, Mehdi Rahmati, suggerire ai propri assistenti come l’arbitro fosse ubriaco.
L’AFC ha confermato il risultato dell’incontro, deciso dalla rete di Anderson Talisca al 40esimo minuto, ma non ha fornito spiegazioni pubbliche sulla sostituzione del direttore di gara. L’accusa relativa al presunto consumo di alcol, avanzata dal club iraniano, rimane al momento priva di conferme ufficiali.