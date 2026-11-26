Lugano in Cechia per restare in vetta
Stasera alle 18.45 è in programma il quarto appuntamento europeo per il Lugano, attuale capolista della fase a campionato di Conference League
Stasera alle 18.45 è in programma il quarto appuntamento europeo per il Lugano, attuale capolista della fase a campionato di Conference League
LUGANO - Il Lugano non ha un attimo di tregua. Dopo la sofferta ma preziosa vittoria contro il Grasshopper, i bianconeri sono pronti a tornare in campo in Conference League allo Stadion Střelnice, impianto da circa 6'000 posti che deve il suo singolare nome al tiro a segno. Dalla particolare conformazione, lo stadio è immerso nel verde ai margini della città e offre una vista sui monti Iser. Forti del primato in classifica - grazie a una migliore differenza reti rispetto a Panathinaikos, Twente e Monaco -, gli uomini del Crus faranno visita ai cechi dello Jablonec, attualmente 23esimi con un bilancio di due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate.
Sulla carta, l'impegno è ampiamente alla portata del Lugano, che in Europa viaggia a una media di quasi quattro gol a partita. Tra campionato e Conference, la formazione di Lubos Kozel non vince da cinque incontri. I biancoverdi possono però vantare un ottimo rendimento casalingo in Europa: nelle quattro gare disputate davanti al proprio pubblico (una nella fase a campionato e tre nei preliminari) hanno collezionato tre vittorie e un pareggio, senza incassare nemmeno una rete.
Per l'incontro odierno Mattia Croci-Torti potrà inoltre contare su Albian Ajeti, capocannoniere della competizione con tre reti all'attivo. La squalifica dell'attaccante, inizialmente di tre giornate e poi ridotta a due, riguarda infatti soltanto le competizioni nazionali. È dunque lecito attendersi che sia proprio lui a partire titolare questa sera, con Behrens che potrebbe essere risparmiato in vista della sfida di domenica a Lucerna.
Sfida affascinante invece per il Thun, 20esimo in classifica, impegnato alle 18.45 sul campo dell'Ajax, reduce dai successi su Atalanta (2-0) e Midtjylland (6-1).