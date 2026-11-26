LUGANO - Il Lugano non ha un attimo di tregua. Dopo la sofferta ma preziosa vittoria contro il Grasshopper, i bianconeri sono pronti a tornare in campo in Conference League allo Stadion Střelnice, impianto da circa 6'000 posti che deve il suo singolare nome al tiro a segno. Dalla particolare conformazione, lo stadio è immerso nel verde ai margini della città e offre una vista sui monti Iser. Forti del primato in classifica - grazie a una migliore differenza reti rispetto a Panathinaikos, Twente e Monaco -, gli uomini del Crus faranno visita ai cechi dello Jablonec, attualmente 23esimi con un bilancio di due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate.