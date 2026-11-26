«I campi mi mancano enormemente»

Il 25enne italiano è lontano dalle competizioni da metà luglio, quando ha conquistato Wimbledon battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 1 del mondo. A fermarlo sono stati una tendinopatia al ginocchio destro e un’infiammazione nella zona della bandelletta ileotibiale. Dopo aver consultato diversi specialisti e seguito terapie conservative, Sinner ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Il tennista aveva rinviato più volte il proprio rientro, prima di dichiarare ufficialmente conclusa la sua stagione all’inizio di ottobre. L’operazione, effettuata in Finlandia, ha permesso di allungare la bandelletta ileotibiale. «I campi mi mancano enormemente e ora inizierò il mio processo di recupero con il mio team», ha dichiarato Sinner, senza tuttavia indicare una data per il ritorno alle competizioni.