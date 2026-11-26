Jannik Sinner salterà gli Australian Open
Operato lunedì al ginocchio destro, l'italiano salterà il primo torneo dello Slam dell'anno. La data del suo ritorno alle competizioni non è ancora nota.
Operato lunedì al ginocchio destro, l'italiano salterà il primo torneo dello Slam dell'anno. La data del suo ritorno alle competizioni non è ancora nota.
MELBOURNE - Jannik Sinner non parteciperà all’Australian Open del prossimo gennaio. A confermare il forfait del numero 2 del mondo sono stati giovedì gli organizzatori del torneo. «Siamo in contatto regolare con il team di Jannik e ci hanno confermato che non si unirà a noi per l’Australian Open in gennaio a seguito della sua recente operazione», ha spiegato il direttore generale di Tennis Australia, Andrew Abdo, in un comunicato trasmesso all’AFP.
«I campi mi mancano enormemente»
Il 25enne italiano è lontano dalle competizioni da metà luglio, quando ha conquistato Wimbledon battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 1 del mondo. A fermarlo sono stati una tendinopatia al ginocchio destro e un’infiammazione nella zona della bandelletta ileotibiale. Dopo aver consultato diversi specialisti e seguito terapie conservative, Sinner ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Il tennista aveva rinviato più volte il proprio rientro, prima di dichiarare ufficialmente conclusa la sua stagione all’inizio di ottobre. L’operazione, effettuata in Finlandia, ha permesso di allungare la bandelletta ileotibiale. «I campi mi mancano enormemente e ora inizierò il mio processo di recupero con il mio team», ha dichiarato Sinner, senza tuttavia indicare una data per il ritorno alle competizioni.
Pazienza
Secondo alcuni specialisti, potrebbero essere necessari ancora tre o quattro mesi prima di rivedere l’italiano in campo. Nelle ultime settimane, inoltre, Sinner è stato operato anche alle tonsille, perdendo di conseguenza molto peso.
Il rientro potrebbe dunque avvenire, nella migliore delle ipotesi, a marzo, in occasione della tournée americana sul cemento, con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.