Trump e l'accordo con Putin sul diesel russo. Zelensky: «Indegno»

«Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie, sta compromottendo» la fiducia e la la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi sei mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti.

Putin conferma: «Prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali»

Da parte sua, il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che nella conversazione telefonica avuta con il suo omologo Usa Donald Trump, ha assicurato la «disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali». «Sono fiducioso che ciò avrà un impatto positivo sull'intera economia globale», ha aggiunto Putin, citato in un comunicato del Cremlino.