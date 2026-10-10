Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI / RUSSIA

Trump e l'accordo con Putin sul diesel russo. Zelensky: «Indegno»

Trump annuncia l'arrivo di milioni di barili di diesel russo e ringrazia Putin. Zelensky critica l'intesa: «Una decisione debole e indegna». Secondo Axios, l'accordo sarebbe legato agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe.
Trump e l'accordo con Putin sul diesel russo. Zelensky: «Indegno»
afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump e l'accordo con Putin sul diesel russo. Zelensky: «Indegno»
Trump annuncia l'arrivo di milioni di barili di diesel russo e ringrazia Putin. Zelensky critica l'intesa: «Una decisione debole e indegna». Secondo Axios, l'accordo sarebbe legato agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe.

MOSCA - «Le raffinerie e i rivenditori devono iniziare ad abbassare i prezzi. Stiamo fornendo loro enormi quantità di petrolio. E, tra l'altro, oggi la Russia ha accettato di inviarci milioni e milioni di barili di diesel». Lo ha detto Donald Trump, sottolineando anche che il petrolio scorre nello Stretto di Hormuz.

Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelesnky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

«Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie, sta compromottendo» la fiducia e la la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi sei mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti.

Putin conferma: «Prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali»
Da parte sua, il presidente russo Vladimir Putin ha confermato che nella conversazione telefonica avuta con il suo omologo Usa Donald Trump, ha assicurato la «disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi ai mercati americani e mondiali». «Sono fiducioso che ciò avrà un impatto positivo sull'intera economia globale», ha aggiunto Putin, citato in un comunicato del Cremlino.

«Durante una conversazione telefonica con il presidente statunitense Donald Trump, è stata dedicata notevole attenzione alle prospettive di risoluzione della crisi ucraina, e si è parlato anche della situazione relativa all'Iran e di vari aspetti delle relazioni bilaterali», ha riferito Putin. «È stato confermato l'accordo - ha aggiunto il leader russo - per proseguire i contatti personali tra i presidenti dei due Paesi, nonché la cooperazione tra le amministrazioni presidenziali, i servizi segreti e altri enti».

Quello con la «Russia è un accordo importante: sono in arrivo quantità enormi. Si tratta di un accordo per il diesel, esattamente ciò che vogliamo», ha dal canto suo affermato Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. «Voglio ringraziare Putin», ha messo in evidenza.

Zelensky: decisione «indegna»
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece dichiarato che Trump ha preso una decisione «indegna» accettando petrolio russo per alleviare la carenza di forniture negli Stati Uniti. «Non è certo onesto, non è certo degno dei nostri partner ed è, a mio avviso, una decisione debole», ha detto Zelensky ai giornalisti. Tali dichiarazioni sono giunte mentre i negoziatori ucraini si apprestavano a incontrare gli inviati statunitensi negli Usa, tra oggi e domani.

Secondo quanto afferma Axios, citando alcune fonti, Donald Trump avrebbe deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelesnky avrebbe ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe.

«Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie, sta compromettendo» la fiducia e la la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi sei mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
putinrussia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
10
79

Frana sulla cantonale a Sementina: «Siamo vivi per miracolo»

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
3 gior
5
32

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro
LIVE
BIASCA
2 gior

Ventunenne accoltellato: i motivi di quello strano incontro

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»
LIVE
SAN GALLO
1 gior
11
82

Federer e la nuova casa: «Ha organizzato una grigliata per festeggiare la fine dei lavori»

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
LIVE
VAUD
1 gior
45
230

Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»
LIVE
CANTONE
9 ore
33

Prima il burnout, poi la fine di una relazione: «Mi sono licenziato e sono partito»

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento
LIVE
CANTONE
22 ore
94
227

Caso Gobbi, due agenti a rischio licenziamento

Bottigliate in testa: il video shock
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Bottigliate in testa: il video shock

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»
LIVE
CANTONE
1 gior
114
294

Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
3 gior
77
154

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
2 gior
14

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
18

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
2 gior
15
38

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
2 gior
51
123

«Un'altra volpe nel pollaio»

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Gli spacca un oggetto in testa e si dilegua

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
2 gior
22
21

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no
LIVE
SVIZZERA
20 ore
80
140

Un svizzero per amico? Secondo gli italiani... anche no

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
2 gior
7
28

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Lei piange e gli chiede di fermarsi, ma lui non le dà retta»

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
20

Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

«Due milioni e mezzo di franchi all'anno potrebbero non bastare più»

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
12
43

I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino
LIVE
CANTONE
1 gior
10
26

Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso
LIVE
VAUD / VALLESE
23 ore
15
58

Diceva di aver curato gli ustionati di Crans-Montana, ora è stato sospeso

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera
LIVE
ROMANIA / SVIZZERA
1 gior

Donna morta in una valigia, il sospettato è stato estradato dalla Svizzera

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo
LIVE
CANTONE
1 gior
67
123

In otto giorni 35 multe. E-bike e monopattini fuori controllo

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà
LIVE
FIFA
1 gior
11
74

Strada spianata per Infantino: il suo principale avversario non si presenterà

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
2 gior

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
2 gior
22

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
3 gior

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato
LIVE
CANTONE
1 gior
26
34

Laptop e cellulari introvabili (o carissimi): l’AI sta prosciugando il mercato

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse
LIVE
CANTONE
1 gior
4

All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa
LIVE
CANTONE/ITALIA
1 gior
3
17

Disagi in arrivo per chi viaggia verso il Terminal 2 di Milano Malpensa

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga
LIVE
LUGANO
2 gior
78
70

Arrivano i tifosi del Lucerna: strade chiuse, disagi al traffico. E la politica si interroga

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»
LIVE
CLIMA
2 gior
1
13

«El Niño continuerà a intensificarsi. Il picco? A dicembre»

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
2 gior
16
22

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni
LIVE
ITALIA
2 gior
18

«Ciociara, nella maniera più dispregiativa»: la frase che fa infuriare Giorgia Meloni

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti
LIVE
CANTONE
1 gior
7
19

Meglio andarci piano, soprattutto da queste parti

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male
LIVE
SVIZZERA
8 ore
11
16

Ruba l'auto a mamma e papà per un giro notturno, ma la bravata finisce male

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
16

Un colpo di sterzo che, in fondo, «vuol dire libertà»

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»
LIVE
ZURIGO
2 gior
7
40

Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
30
59

Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa
LIVE
NORVEGIA
1 gior
16
46

È il giorno del Nobel per la pace: 287 candidati in corsa

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero
LIVE
SVIZZERA
1 gior
80
134

Oltre l'80 percento dei furti ha il passaporto straniero

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»
LIVE
LUGANO
1 gior

«Nessuna prova certa delle violenze carnali»

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista
LIVE
CASLANO
23 ore
1
10

Caslano, traffico paralizzato: incidente coinvolge un motociclista

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
44

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»
LIVE
MOTOMONDIALE
1 gior
1
14

Nuovo format, Marquez non ci sta: «La mia carriera è finita»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Almeno 27 feriti e 300 evacuati dopo il terremoto a Panama
LIVE
PANAMA
5 ore
3

Almeno 27 feriti e 300 evacuati dopo il terremoto a Panama

Terremoto a Panama, revocato l'allarme tsunami
LIVE
PANAMA
8 ore
1

Terremoto a Panama, revocato l'allarme tsunami

Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, allerta tsunami
LIVE
PANAMA
19 ore
1

Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, allerta tsunami

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro
LIVE
ITALIA
1 gior
6
32

Rubate 30mila bottiglie di vino, colpo da cinque milioni di euro

Nobel a Pillay: «Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno»
LIVE
ISRAELE
1 gior
59
117

Nobel a Pillay: «Goebbels sta certamente applaudendo dall'inferno»

Ebola, superati i 4200 decessi e 8700 contagi
LIVE
REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO
1 gior

Ebola, superati i 4200 decessi e 8700 contagi

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti
LIVE
ITALIA
1 gior
12

Sicilia, doppia tromba marina: feriti e danni ingenti

A Navi Pillay il Nobel per la Pace: accusò Israele di genocidio a Gaza
LIVE
NORVEGIA
1 gior
66
114

A Navi Pillay il Nobel per la Pace: accusò Israele di genocidio a Gaza

Incendio al deposito autobus di Firenze: 12 mezzi distrutti
LIVE
ITALIA
1 gior
3

Incendio al deposito autobus di Firenze: 12 mezzi distrutti

Fort Hood, la fucilazione sarà trasmessa in streaming
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Fort Hood, la fucilazione sarà trasmessa in streaming