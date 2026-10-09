All’asta la barca di Bruno Marazzi, l'imprenditore che realizzò lo Stade De Suisse

Una figura nota nel mondo delle costruzioni

Marazzi è morto il 23 dicembre 2024, all’età di 78 anni, dopo una breve e grave malattia. Nato nel 1946 a Langnau im Emmental, nel canton Berna, aveva rilevato nel 1971 l’impresa edile di famiglia. L’anno successivo aveva fondato con la moglie la Marazzi Generalunternehmung AG, cresciuta fino a diventare una delle principali imprese generali della Svizzera.

Lo Stade de Suisse e le opere per cui è conosciuto

Tra le opere per cui era maggiormente conosciuto figurano lo Stade de Suisse di Berna, nel quartiere del Wankdorf, e lo stadio St. Jakob-Park di Basilea. Nel 2006 aveva venduto la sua azienda a Losinger Construction, filiale svizzera del gruppo francese Bouygues Construction, continuando a occuparsi dell’attività come membro del consiglio di amministrazione e consulente. Alla notizia della sua scomparsa, lo Young Boys di Berna aveva ricordato il contributo decisivo dell’imprenditore alla realizzazione del moderno stadio della capitale.