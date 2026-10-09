Sei ballerini ticinesi sulle note dei grandi successi K-pop

K-POP FEVER è infatti una produzione teatrale e musicale itinerante dedicata alla cultura pop sudcoreana. Lo show riunisce ballerini, performer e gruppi musicali che reinterpretano dal vivo i grandi successi e le coreografie di alcune delle formazioni più conosciute del panorama K-pop, tra cui BTS, BLACKPINK, Stray Kids, TWICE e ATEEZ.

I ballerini fanno parte proprio del centro luganese e vantano già importanti risultati nelle competizioni di danza, sono infatti tutti campioni svizzeri di Hip Hop International con le crew ARMATA e ARMATA LEGACY.