Sei ballerini ticinesi sulle note dei grandi successi K-pop
Hanno tra i 18 e i 20 anni e debutteranno il 13 ottobre alla Geneva Arena con K-POP FEVER. Il 1° novembre lo spettacolo farà tappa anche a Lugano.
GINEVRA - Hanno tra i 18 e i 20 anni e si preparano a debuttare in una produzione professionale davanti a 1'600 spettatori. Sono Nathan Boldini, Giorgio Jiang, Alberto Garcia Francia, Luca Hauswirth, Shaira e Sophie Lovecchio, i sei giovani ballerini ticinesi entrati da poche settimane nel cast artistico di K-POP FEVER.
Il debutto è previsto per il 13 ottobre alla Geneva Arena, dove i sei artisti si esibiranno sulle note dei grandi successi del K-pop, portando sul palco le coreografie di uno spettacolo completamente rinnovato sotto la regia di Margherita Vasselli, direttrice artistica della sezione danza del Centro Artistico MAT di Lugano.
K-POP FEVER è infatti una produzione teatrale e musicale itinerante dedicata alla cultura pop sudcoreana. Lo show riunisce ballerini, performer e gruppi musicali che reinterpretano dal vivo i grandi successi e le coreografie di alcune delle formazioni più conosciute del panorama K-pop, tra cui BTS, BLACKPINK, Stray Kids, TWICE e ATEEZ.
I ballerini fanno parte proprio del centro luganese e vantano già importanti risultati nelle competizioni di danza, sono infatti tutti campioni svizzeri di Hip Hop International con le crew ARMATA e ARMATA LEGACY.
Dopo l'appuntamento ginevrino, la tournée svizzera proseguirà il 25 ottobre a Berna, per poi fare tappa anche nella Svizzera italiana. Il 1° novembre K-POP FEVER arriverà infatti al Palazzo dei Congressi di Lugano, offrendo al pubblico ticinese l'occasione di vedere i sei giovani esibirsi sul palco di casa.