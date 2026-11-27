Meno militi ma più giorni di servizio a testa
Bilancio positivo per la Protezione civile di Lugano che, nonostante la riduzione degli effettivi, ha superato i giorni di servizio pianificati e avviato nuove collaborazioni.
LUGANO - Meno militi, ma più giorni di servizio rispetto a quelli pianificati. La Protezione civile Regione Lugano Città chiude il primo anno dopo la riduzione degli effettivi senza vuoti operativi. È quanto emerge dal bilancio presentato oggi a Pregassona, in occasione del tradizionale Rapporto Ufficiali, durante il quale sono state illustrate anche le priorità per il 2027.
Nel corso del 2026 sono stati prestati complessivamente 8'525 giorni di servizio, contro gli 8'241 pianificati. Sono stati impiegati 546 militi su un effettivo di 577, con una media di 15,6 giorni di servizio a testa, rispetto ai 10,23 del 2025. Un incremento che ha permesso di compensare in parte la riduzione degli effettivi.
Circa due terzi dei giorni di servizio (5'579) sono stati svolti nell'ambito dei corsi di ripetizione delle compagnie. Seguono le attività di protezione e assistenza (1'010), i servizi speciali (846) e la logistica (444).
Dall'incendio alla conferenza OSCE
Tre i momenti che, secondo il comandante Christian Albeverio, hanno caratterizzato il 2026: l'incendio di una palazzina a Lugano a fine maggio, con la presa a carico delle persone evacuate; il preallarme scattato in agosto dopo la formazione di una colonna ferma sull'autostrada A2 in piena canicola; e il sostegno al dispositivo per il Consiglio ministeriale dell'OSCE, in programma a Lugano il 3 e 4 dicembre.
Per quest'ultimo appuntamento la Protezione civile è operativa da martedì e lo resterà fino all'8 dicembre, con una punta di 160 militi, provenienti anche dalle altre cinque Regioni del Cantone. Tra i compiti figurano l'allestimento del posto comando per la Polizia cantonale, la posa delle transenne e la moderazione del traffico.
«Urgenza, pre-allarme, sostegno pianificato: è ciò che ci viene chiesto, ed è ciò su cui istruiremo i militi nel 2027», ha spiegato Albeverio.
Prepararsi alle emergenze
Sul fronte dell'istruzione, particolare attenzione è stata dedicata alle evacuazioni, con tre esercitazioni della durata di 48 ore che hanno coinvolto due scuole elementari, a Comano e a Collina d'Oro, e complessivamente una sessantina di bambini.
Proseguono inoltre il lavoro per la costituzione di una sezione polivalente di prima ora e la collaborazione con la Croce Rossa sul tema dei rifugiati. È stata invece rinviata la certificazione in rianimazione e utilizzo del defibrillatore. «Lavorare insieme agli altri enti significa conoscersi prima dell'emergenza, e non il giorno in cui serve», ha osservato il sostituto comandante Manuel Fretti.
Al servizio della comunità
Numerosi anche gli impieghi a favore della popolazione, dal sostegno alle colonie diurne di Pro Infirmis alle manifestazioni come la StraLugano, la Traversata del Lago e la Festa della Patria, oltre ai cantieri a favore dei Comuni del comprensorio.
Il campo vacanza per anziani a San Bernardino ha accolto, per tre settimane, tra i 15 e i 20 ospiti a settimana, con il coinvolgimento settimanale di una trentina di militi. L'iniziativa non potrà però essere riproposta nel 2027, poiché la struttura non è più disponibile. L'obiettivo è reinserirla nel programma del 2028.
La carenza di militi
Dal 1° gennaio 2027 si completerà l'entrata in vigore della revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. A livello nazionale gli effettivi si attestano attorno ai 57'000 militi, a fronte dei 72'000 previsti. Senza misure correttive, entro il 2030 si potrebbe scendere a 50'000.
Tra le novità figura l'obbligo per chi presta servizio civile di svolgerne una parte nella Protezione civile, laddove le carenze non possano essere compensate tra i Cantoni. Prevista anche una riduzione dell'istruzione di base per chi presta servizio volontario.
Gli effetti delle nuove disposizioni saranno visibili soltanto con il tempo. Per il presidente della Delegazione consortile Alfredo Belloni, occorre dunque pianificare le attività sulla base delle forze attualmente disponibili. Restano inoltre aperte tre questioni nei rapporti con il Cantone: la convenzione sull'istruzione cantonale, il picchetto cantonale e i contributi sostitutivi.
Cambia il sistema di allarme
Dal 1° gennaio chi richiederà l'intervento della Protezione civile potrà raggiungere l'operatore di picchetto regionale attraverso un numero dedicato. I militi saranno invece mobilitati attraverso il sistema e-Alarm, con regolari prove di allarme.
Tra le altre priorità figurano la mappatura del territorio attraverso il sistema cartografico QGIS, il mantenimento della prontezza operativa, la collaborazione tra Regioni e le prestazioni a favore dei Comuni, commisurate agli effettivi disponibili. Previsti nuovi moduli formativi e ulteriori esercitazioni congiunte con gli altri partner.
Ai Mondiali di sci
Dal 30 gennaio al 15 febbraio 2027 un distaccamento di circa 15 militi opererà a sostegno del Canton Vallese in occasione dei Campionati del mondo di sci alpino di Crans-Montana. Il dispositivo coinvolgerà tre Regioni ticinesi e i sette Cantoni della Svizzera occidentale.
Il preventivo 2027, che sarà sottoposto al Consiglio consortile il 3 dicembre, non contempla nuove iniziative e garantisce il sostegno alle attività correnti. Il prossimo anno segnerà inoltre il sessantesimo anniversario della fondazione del Consorzio, che sarà celebrato il 18 settembre insieme ai Comuni e ai partner.
Il Rapporto Ufficiali è stato anche l'occasione per le cerimonie di promozione e proscioglimento. Dieci militi sono stati promossi a caporale, quattro a tenente e due a primo tenente. Due primi tenenti sono stati nominati sostituti comandanti di compagnia, mentre sei ufficiali sono stati prosciolti dagli obblighi di servizio.