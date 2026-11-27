Maledetti semafori: allievi di Sant'Antonino costretti a partire 15 minuti prima
Troppi ritardi. La decisione relativa al trasporto speciale è stata comunicata alle famiglie da parte della direzione delle scuole medie. Il nuovo orario entrerà in vigore il primo dicembre.
CADENAZZO - Non è più solo un problema dei lavoratori. La nuova semaforizzazione voluta dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) ora colpisce anche gli allievi che al mattino partono da Sant'Antonino per raggiungere la scuola media di Cadenazzo.
Tanto che dal primo dicembre gli autobus che li trasportano partiranno con ben 15 minuti di anticipo. Una misura introdotta in seguito ai troppi ritardi che sarebbero stati registrati.
La lettera alle famiglie
«Questa modifica – si legge in una lettera inviata dalla direzione delle scuole medie di Cadenazzo alle famiglie – si rende necessaria a seguito dei ritardi che si stanno accumulando nel tragitto verso la scuola, dovuti all'introduzione dei nuovi semafori di Cadenazzo che stanno causando un rallentamento della circolazione».
Si cerca una garanzia
Secondo la direzione dell'istituto, che si scusa con le famiglie per gli eventuali disagi causati dal cambiamento, «l'anticipo della partenza ha lo scopo di garantire il regolare arrivo degli allievi a scuola, evitando ulteriori ritardi e permettendo il corretto svolgimento delle attività scolastiche».
Nuovo orario
Il nuovo orario per gli allievi che partono da Sant'Antonino è dunque il seguente: ore 7.25 per chi parte dalla Posta, ore 7.28 per chi parte dalla fermata Paese, ore 7.30 per chi si fa trovare alla scuola elementare. L'arrivo alla scuola media di Cadenazzo è previsto, a stima, per le 7.43.
La polemica
La questione della semaforizzazione della tratta che va da Cadenazzo a Quartino è al centro di un acceso dibattito politico. Nel 2019 il popolo ticinese aveva votato "no" alla semaforizzazione della zona. Nel frattempo però la strada è passata sotto l'ala dell'USTRA. E da Berna si è deciso comunque di piazzare i semafori.