La polemica

La questione della semaforizzazione della tratta che va da Cadenazzo a Quartino è al centro di un acceso dibattito politico. Nel 2019 il popolo ticinese aveva votato "no" alla semaforizzazione della zona. Nel frattempo però la strada è passata sotto l'ala dell'USTRA. E da Berna si è deciso comunque di piazzare i semafori.