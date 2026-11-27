Corteo non autorizzato, ecco perché non è stato fermato
Il Municipio di Lugano ha fatto chiarezza sulla manifestazione antifascista dello scorso 17 ottobre. Ora valuta nuove modalità per garantire la sicurezza e il rispetto della libertà di manifestare.
LUGANO - Nessuna richiesta di autorizzazione, ma nemmeno motivi sufficienti per impedire lo svolgimento della manifestazione. È quanto sostiene il Municipio di Lugano in relazione al corteo antifascista dello scorso 17 ottobre. L'Esecutivo sta però valutando alcune soluzioni per consentire alle autorità di essere informate preventivamente delle iniziative sul territorio, tra cui l'introduzione di una semplice notifica.
È quanto emerge dalla risposta all'interrogazione "Manifestazioni non autorizzate a Lugano: la legge a geometria variabile?", presentata da Raide Bassi (UDC) e altri cofirmatari. Dieci le domande rivolte al Municipio, che spaziano dalla gestione dell'ordine pubblico ai costi del dispositivo di polizia, passando per la presenza di manifestanti con il volto coperto e il rispetto del principio di parità di trattamento.
Perché il corteo non è stato fermato?
Il Municipio conferma innanzitutto che per la manifestazione del 17 ottobre non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione. Ricorda però che la libertà di manifestare, tutelata dalla Costituzione federale attraverso le libertà di riunione e di espressione, rappresenta uno strumento essenziale di partecipazione democratica. L'esercizio di questo diritto sul suolo pubblico può essere sottoposto ad autorizzazione, ma le eventuali restrizioni devono rispettare il principio di proporzionalità.
«La mancata autorizzazione non comporta, di per sé, che una manifestazione pacifica debba essere immediatamente impedita o sciolta», sottolinea l'Esecutivo. La giurisprudenza impone infatti alle autorità un certo grado di tolleranza, affinché i partecipanti possano esprimere il proprio messaggio per un tempo congruo, a condizione che non si creino situazioni di pericolo o perturbazioni eccessive dell'ordine pubblico.
Nel caso del 17 ottobre, la durata contenuta del corteo, l'assenza di comportamenti violenti e le ripercussioni sulla circolazione stradale sono stati giudicati compatibili con i criteri di tolleranza già richiamati dal Municipio in occasione di precedenti manifestazioni.
La sicurezza in centro
Gli interroganti sollevavano anche la questione dei rischi legati allo svolgimento di un corteo non autorizzato durante un sabato pomeriggio, caratterizzato da un'importante presenza di residenti e turisti. Una circostanza che, secondo il Municipio, deve certamente essere presa in considerazione, ma che non rappresenta di per sé un motivo sufficiente per limitare il diritto di manifestare. Quanto alla possibilità di garantire il transito di ambulanze e pompieri in caso di necessità, l'Esecutivo precisa che i mezzi di primo intervento erano stati avvisati e organizzati in tal senso.
Un dispositivo da circa 20mila franchi
Quanti agenti sono stati mobilitati e per quante ore? Il Municipio non intende divulgare informazioni di dettaglio per ragioni di natura tattica e operativa. Conferma tuttavia che il dispositivo di controllo e sorveglianza è stato mantenuto per l'intera durata della manifestazione, con un'attività di vigilanza anche nelle fasi iniziale e conclusiva dell'evento.
Sul fronte finanziario, l'Esecutivo fornisce unicamente una stima indicativa degli oneri a carico della Città, basata sulle cifre comunicate in relazione a manifestazioni analoghe: per eventi di questo genere i costi si aggirano attorno ai 20mila franchi. Non viene invece fornita una cifra puntuale per il corteo del 17 ottobre, né vengono quantificati gli eventuali costi sostenuti dal Cantone.
E sulla possibilità di far pagare questi interventi straordinari agli organizzatori, anziché alla collettività, la risposta è chiara: attualmente non esistono basi legali che consentano di addebitare automaticamente tali spese agli organizzatori o ai partecipanti.
I manifestanti con il volto coperto
Uno dei punti sollevati nell'interrogazione riguarda la presenza di diversi partecipanti che, stando alle immagini pubblicate dagli organi di stampa richiamate dagli interroganti, indossavano passamontagna. Sono stati effettuati controlli o adottati provvedimenti in virtù della legge federale sul divieto di dissimulare il viso?
Il Municipio non entra nel merito delle singole scelte operative, ricordando che spetta alla Polizia valutare le modalità di intervento. Un'azione nei confronti di una singola persona, anche in presenza di comportamenti potenzialmente illeciti, potrebbe infatti innescare tensioni e avere conseguenze più gravi per l'ordine pubblico e la sicurezza delle persone presenti, agenti compresi.
La Polizia ha effettuato alcuni controlli di persone nel corso della manifestazione, senza che emergessero elementi riconducibili a comportamenti illeciti a loro carico. L'Esecutivo non precisa invece se siano stati identificati gli organizzatori, ricordando che la mancata richiesta di autorizzazione non comporta automaticamente l'adozione di provvedimenti nei loro confronti.
«Non costituisce un trattamento di favore»
Il Municipio respinge inoltre l'ipotesi che la tolleranza nei confronti di determinate manifestazioni possa tradursi in una disparità di trattamento. Le disposizioni di legge, ribadisce, devono essere applicate a tutti indistintamente. Occorre però distinguere tra l'applicazione della legge e le modalità operative con cui le autorità sono chiamate a garantirne il rispetto.
«La scelta di adottare un atteggiamento di tolleranza in determinate circostanze non equivale pertanto a una rinuncia all'applicazione della legge, né costituisce un trattamento di favore nei confronti di specifici gruppi o manifestanti», precisa l'Esecutivo.
Allo studio la semplice notifica
Per il futuro, il Municipio sta approfondendo alcune soluzioni pratiche e operative, tra cui l'introduzione della semplice notifica delle manifestazioni. Le autorità cittadine potrebbero così conoscere in anticipo le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle iniziative previste sul territorio, predisponendo per tempo le eventuali misure di sicurezza e coordinando i diversi servizi coinvolti. Ogni situazione continuerà comunque a essere valutata sulla base delle circostanze concrete.