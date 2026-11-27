Un dispositivo da circa 20mila franchi

Quanti agenti sono stati mobilitati e per quante ore? Il Municipio non intende divulgare informazioni di dettaglio per ragioni di natura tattica e operativa. Conferma tuttavia che il dispositivo di controllo e sorveglianza è stato mantenuto per l'intera durata della manifestazione, con un'attività di vigilanza anche nelle fasi iniziale e conclusiva dell'evento.