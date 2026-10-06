Fallimento dolorosissimo per la U21

Superata alla fine 7-1, a Orléans, contro i padroni di casa, la truppa di Alex Frei è rimasta in partita un quarto d’ora, giusto il tempo per vedere le reti locali di Tel e Lebreton. Poi, affannosamente, ha cercato di risalire la china, arrendendosi però alle folate dei galletti, che non hanno rallentato nemmeno quando il punteggio ha assunto proporzioni imbarazzanti. Tel ha segnato altri due gol, Tabibou, Ngoura e Danois si sono tolti lo sfizio di entrare nel tabellino dei marcatori…

I rossocrociati hanno sorriso (molto poco) solo con Chipperfield, che al 53’ ha segnato almeno il punto della bandiera. La serata dei “nostri” è infine diventata nerissima a causa del contemporaneo successo islandese in casa delle Far Oer; uno 0-2 che ha permesso a Gudjohnsen e compagni di piazzare in extremis il decisivo sorpasso in classifica.