Fallimento dolorosissimo per la U21
Chiuso il girone dietro Francia e Islanda, gli svizzerini non andranno all’Europeo
A Orléans non c'è mai stata partita.
Chiuso il girone dietro Francia e Islanda, gli svizzerini non andranno all’Europeo
A Orléans non c'è mai stata partita.
ORLÉANS - Gli schiaffi presi la scorsa settimana in Islanda avevano già reso difficile la situazione; un finale del genere era in ogni caso difficile da prevedere. A lungo padrona del suo destino, a lungo bella e brillante, la Svizzera U21 ha infatti mancato la qualificazione all’Europeo di categoria.
Lo ha fatto chiudendo al terzo posto - perso il biglietto diretto per il campionato ma anche il “rifugio” dei playoff - un girone che aveva sperato di vincere. Lo ha fatto incassando due pesanti sconfitte nelle ultime due giornate. Quella in Islanda, appunto, e quella di martedì in Francia.
Superata alla fine 7-1, a Orléans, contro i padroni di casa, la truppa di Alex Frei è rimasta in partita un quarto d’ora, giusto il tempo per vedere le reti locali di Tel e Lebreton. Poi, affannosamente, ha cercato di risalire la china, arrendendosi però alle folate dei galletti, che non hanno rallentato nemmeno quando il punteggio ha assunto proporzioni imbarazzanti. Tel ha segnato altri due gol, Tabibou, Ngoura e Danois si sono tolti lo sfizio di entrare nel tabellino dei marcatori…
I rossocrociati hanno sorriso (molto poco) solo con Chipperfield, che al 53’ ha segnato almeno il punto della bandiera. La serata dei “nostri” è infine diventata nerissima a causa del contemporaneo successo islandese in casa delle Far Oer; uno 0-2 che ha permesso a Gudjohnsen e compagni di piazzare in extremis il decisivo sorpasso in classifica.