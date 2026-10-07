Giovane s'infila nel container degli abiti usati. «Questa scena mi ha rattristato»

ZURIGO - Una scena che non è passata inosservata, quella che si è verificata nel distretto 4 di Zurigo: un giovane è stato sorpreso mentre si introduceva in un container per abiti usati della società Tell Tex, in Stauffacherstrasse, per prelevare dei vestiti. La scena, avvenuta in pieno giorno, è stata notata da una residente di 38 anni che ha raccontato a 20 Minuten: «Mi ha fatto riflettere dapprima, poi mi ha rattristato». Secondo il suo racconto, il giovane si è arrampicato fino a metà del cassonetto e ha riempito un grande sacco nero con gli abiti recuperati, per poi allontanarsi in bicicletta. «Grazie ai suoi abiti bianchi, era perfettamente mimetizzato con il contenitore; all'inizio era quasi impossibile vederlo», ha aggiunto.