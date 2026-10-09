Caso Pronzini, lo scherno dopo il ricorso al TF: «Le priorità... Alla fine ci sarà il giudizio di Dio»

Bang: «Il rispetto è imprescindibile»

Non tutti, però, condividono questa lettura. Tra questi sicuramente Henrik Bang, uno dei sette che hanno deciso di impugnare la sentenza. Il suo commento, sempre affidato al social blu, parte da una riflessione sul rapporto tra parole e silenzio: «Ieri ero al festival Sconfinare, ove il tema si dedica al confine sottile che unisce e separa parola e silenzio. La parola ci permette di nominare il mondo, di raccontare ciò che viviamo, di entrare in relazione con gli altri; ma può anche diventare uno strumento di esclusione, manipolazione, distanza. La potenza della parola è immensa e personalmente non concordo per niente con chi afferma che essendo politici (di milizia) dobbiamo accettare insulti, calunnie e altro. Reputo che il rispetto della persona sia imprescindibile in una società civile anche se essa è un politico.»