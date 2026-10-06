Cerca e trova immobili
Segnalaci
Swiss League
LIVE
1P
Arosa
2
GCK Lions
1
Swiss League
Swiss League
LIVE
1P
Visp
3
Olten
0
Swiss League
Swiss League
LIVE
1P
La Chaux de Fonds
0
Chur
1
Swiss League
Swiss League
LIVE
1P
Sierre
0
Basel
0
Swiss League
CALCIO

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Il cinque volte Pallone d’oro sarebbe pronto a mettere in pausa la sua carriera internazionale finché Jorge Jesus sarà il commissario tecnico del Portogallo
Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
IMAGO/Ball Raw Images
di 20min.ch | Chris Geiger
Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
Il cinque volte Pallone d’oro sarebbe pronto a mettere in pausa la sua carriera internazionale finché Jorge Jesus sarà il commissario tecnico del Portogallo
CALCIO: Risultati e classifiche

MADEIRA - La clamorosa partenza di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo continua a far scorrere fiumi d’inchiostro. Quasi una settimana dopo lo scontro, la stampa portoghese sostiene che il cinque volte Pallone d’oro sarebbe molto arrabbiato con il commissario tecnico Jorge Jesus e porrebbe come condizione per il suo ritorno l’addio dell’allenatore.

Mentre il presidente della Federazione portoghese di calcio ha parlato di un «malinteso» e Jorge Jesus assicura che non c’è stato alcun «incidente», le tensioni sembrano tutt’altro che placate. Al centro del malumore ci sarebbe la gestione del capitano della selezione portoghese durante la partita contro la Norvegia. L’attaccante di 41 anni aveva trascorso l’intera partita in panchina, nonostante un riscaldamento di circa mezz’ora.

Da allora, Jorge Jesus ha più volte rivendicato la propria autorità, ricordando che le scelte di formazione spettano a lui. Una presa di posizione che avrebbe molto infastidito la sua superstar. Secondo il giornalista Rui Santos, di CNN Portugal, l'ex Juve avrebbe fatto sapere di non voler tornare in nazionale, «almeno non finché Jorge Jesus ne sarà il commissario tecnico».

CALCIO
La sorella di Ronaldo spara a zero

«È estremamente scontento del modo in cui tutta questa vicenda è stata gestita», afferma Rui Santos. Il bomber dell’Al-Nassr sarebbe inoltre «particolarmente indignato» per le dichiarazioni del suo allenatore, ritenute contraddittorie rispetto alla volontà espressa di vederlo continuare con la nazionale.

Il quotidiano «A Bola», dal canto suo, ritiene che «Ronaldo sia con le spalle al muro». Secondo il media, minimizzando la vicenda, la Federazione portoghese di calcio lascerebbe ora al giocatore la responsabilità della decisione. Ronaldo dovrebbe quindi scegliere se accettare un ruolo meno importante sotto Jorge Jesus o annunciare pubblicamente la fine della sua carriera internazionale. La palla sembra dunque essere nel campo di CR7.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
cristiano ronaldojorge jesusportogallo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
1 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
13 ore

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
1 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
1 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
1 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
10 ore

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
13
35

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
35
224

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
1 gior
78
202

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
21 ore
11
40

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
13 ore
29
62

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
1 gior
10
26

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
5 ore

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
1 gior
51
85

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
2 gior
2
13

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
3 gior
20
24

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
3 gior
3
38

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
2 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
2 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
2 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
7 ore
12
43

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
1 gior
40
157

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
8
18

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
2 gior
2
34

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
13 ore
1
39

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
1 gior
77
144

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
2 gior
12
56

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
1 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
22 ore
17
20

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
1
20

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
1 gior
30
54

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
19

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
3 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
1 gior
18
65

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
2 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
1 gior
13
69

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
2 gior
5

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
2 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
2 gior
5
72

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
1 gior
15
33

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
10 ore
88
128

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
7 ore
8

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
2 gior
5

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
1 gior
18

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
2 gior
5
16

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento
LIVE
CANTONE
1 gior
21
56

Il caldo ha pesato sulla caccia: non è stato raggiunto il piano di abbattimento

ULTIME NOTIZIE SPORT
Yakin chiede più protezione per Manzambi: «Gli arbitri devono tutelarlo»
LIVE
CALCIO
3 ore
5
9

Yakin chiede più protezione per Manzambi: «Gli arbitri devono tutelarlo»

Djokovic a una sola lunghezza da Federer
LIVE
TENNIS
4 ore
2
16

Djokovic a una sola lunghezza da Federer

«Abbiamo giocato tanti buoni minuti di hockey, dobbiamo tornare alle basi»
LIVE
HCL
6 ore
8
11

«Abbiamo giocato tanti buoni minuti di hockey, dobbiamo tornare alle basi»

Aperta la vendita per le prossime sei partite alla Cornèr Arena
LIVE
HCL
8 ore
2
5

Aperta la vendita per le prossime sei partite alla Cornèr Arena

Sinner, stagione finita
LIVE
TENNIS
9 ore
6
21

Sinner, stagione finita

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
12 ore
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

C'è anche lo zampino di Romano nella vittoria dell'Italia
LIVE
NATIONS LEAGUE
21 ore
15
29

C'è anche lo zampino di Romano nella vittoria dell'Italia

Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card
LIVE
SCI ALPINO
23 ore
6
8

Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card

Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"
LIVE
TENNIS
1 gior
12
17

Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"

Queste ragazze hanno riscritto la storia
LIVE
VOLLEY
1 gior
1
4

Queste ragazze hanno riscritto la storia