Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Mentre il presidente della Federazione portoghese di calcio ha parlato di un «malinteso» e Jorge Jesus assicura che non c’è stato alcun «incidente», le tensioni sembrano tutt’altro che placate. Al centro del malumore ci sarebbe la gestione del capitano della selezione portoghese durante la partita contro la Norvegia. L’attaccante di 41 anni aveva trascorso l’intera partita in panchina, nonostante un riscaldamento di circa mezz’ora.