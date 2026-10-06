Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
Il cinque volte Pallone d’oro sarebbe pronto a mettere in pausa la sua carriera internazionale finché Jorge Jesus sarà il commissario tecnico del Portogallo
Il cinque volte Pallone d’oro sarebbe pronto a mettere in pausa la sua carriera internazionale finché Jorge Jesus sarà il commissario tecnico del Portogallo
MADEIRA - La clamorosa partenza di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo continua a far scorrere fiumi d’inchiostro. Quasi una settimana dopo lo scontro, la stampa portoghese sostiene che il cinque volte Pallone d’oro sarebbe molto arrabbiato con il commissario tecnico Jorge Jesus e porrebbe come condizione per il suo ritorno l’addio dell’allenatore.
Mentre il presidente della Federazione portoghese di calcio ha parlato di un «malinteso» e Jorge Jesus assicura che non c’è stato alcun «incidente», le tensioni sembrano tutt’altro che placate. Al centro del malumore ci sarebbe la gestione del capitano della selezione portoghese durante la partita contro la Norvegia. L’attaccante di 41 anni aveva trascorso l’intera partita in panchina, nonostante un riscaldamento di circa mezz’ora.
Da allora, Jorge Jesus ha più volte rivendicato la propria autorità, ricordando che le scelte di formazione spettano a lui. Una presa di posizione che avrebbe molto infastidito la sua superstar. Secondo il giornalista Rui Santos, di CNN Portugal, l'ex Juve avrebbe fatto sapere di non voler tornare in nazionale, «almeno non finché Jorge Jesus ne sarà il commissario tecnico».
«È estremamente scontento del modo in cui tutta questa vicenda è stata gestita», afferma Rui Santos. Il bomber dell’Al-Nassr sarebbe inoltre «particolarmente indignato» per le dichiarazioni del suo allenatore, ritenute contraddittorie rispetto alla volontà espressa di vederlo continuare con la nazionale.
Il quotidiano «A Bola», dal canto suo, ritiene che «Ronaldo sia con le spalle al muro». Secondo il media, minimizzando la vicenda, la Federazione portoghese di calcio lascerebbe ora al giocatore la responsabilità della decisione. Ronaldo dovrebbe quindi scegliere se accettare un ruolo meno importante sotto Jorge Jesus o annunciare pubblicamente la fine della sua carriera internazionale. La palla sembra dunque essere nel campo di CR7.