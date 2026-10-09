Getta due fogli nel cestino: sono 150 franchi (di multa)
Una donna vodese è stata sanzionata per aver gettato due semplici fogli A4 in un cestino pubblico.
Una "distrazione" costata cara. È quanto accaduto a Clara*, residente nel Canton Vaud, multata dal proprio Comune per aver gettato due fogli A4 in un cestino pubblico invece di smaltirli nella raccolta della carta.
«Un mercoledì sono andata al parco con i miei figli e avevo con me alcuni documenti. Passando accanto a un cestino, li ho gettati dentro. Mi sembrava una cosa del tutto normale», racconta la donna a 20 minutes. L'episodio è avvenuto a Villeneuve, nel Canton Vaud.
Multa arrivata via posta
Una settimana dopo, Clara ha ricevuto a casa la sanzione: 100 franchi di multa, più altri 50 franchi per le spese amministrative.
La cifra corrisponde a quella prevista per un caso di littering, ovvero l'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico. Una situazione paradossale, visto che i due fogli – secondo quanto riferito dalla redazione di 20 minutes – erano semplicemente due pagine A4 di una fattura, spillate insieme.
Il Comune ha ritenuto che gettare quei documenti in un normale cestino pubblico, anziché conferirli nella raccolta della carta, costituisse uno smaltimento non conforme alle regole. Da qui, appunto, la sanzione.
«A cosa servono allora i cestini pubblici, se non si possono nemmeno gettare dentro due fogli?», si è chiesta la donna.
Prima il ricorso, poi il ripensamento
Clara aveva inizialmente deciso di contestare la multa. Su consiglio della propria assicurazione di protezione giuridica, però, ha successivamente rinunciato al ricorso.
Il motivo? Il rischio di dover sostenere ulteriori costi nel caso in cui la contestazione fosse proseguita. Alla fine, le è stato consigliato di pagare i 150 franchi.
*Nome di finzione