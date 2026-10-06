63 licenziati a Villa Sassa, «ma il messaggio è positivo»

Lardi vuole essere chiaro: «Nulla è lasciato al caso. Noi prevediamo tutta una serie di misure di accompagnamento. Tante le iniziative sul tavolo. Un esempio? A chi lo vorrà sarà data la possibilità di poter lavorare a St. Moritz» e ancora: «il 31 dicembre sarà per tutti i dipendenti un congedo pagato».



Presentati ai residenti in Svizzera i diritti e i doveri dei lavoratori in caso di disoccupazione

Dei diritti, doveri e dei passi concreti da compiere per l'entrata in disoccupazione, cominciando dall'annuncio, ha parlato, rivolgendosi direttamente al personale, Sasha Puddu, in rappresentanza dell'Ufficio regionale di collocamento (URC) di Lugano. «Un aspetto importante per i domiciliati in Svizzera sono i limiti di età: fino a 65 anni si ha diritto all'indennità», ha spiegato Puddu, accennando anche alle «misure obbligatorie e facoltative da intraprendere». Tra i passi d'obbligo, «l'iscrizione all'URC e alla cassa di disoccupazione».