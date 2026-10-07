Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
L'azienda che gestisce il tratto autostradale lombardo: «Attenzione alla minaccia del fermo del veicolo»
L'azienda che gestisce il tratto autostradale lombardo: «Attenzione alla minaccia del fermo del veicolo»
VARESE - La truffa dei falsi pedaggi - come già riferito nei giorni scorsi - si è fatta più aggressiva. Autostrada Pedemontana Lombarda mette in guardia gli utenti da una nuova evoluzione dei messaggi fraudolenti diffusi tramite e-mail, SMS e WhatsApp: ora, per spingere le vittime a pagare, viene evocato anche il rischio del blocco o del fermo amministrativo del veicolo.
La società, che sta monitorando il fenomeno e informando la clientela, precisa di non richiedere mai il pagamento dei pedaggi tramite SMS o e-mail contenenti link per effettuare il versamento.
Secondo le recenti rilevazioni di Pedemontana, rispetto ai primi tentativi i truffatori utilizzano testi studiati per apparire più credibili e aumentare la pressione sui destinatari. Nei messaggi viene infatti prospettata, falsamente, l'applicazione del blocco o del fermo amministrativo del mezzo qualora il pagamento non venga effettuato immediatamente.
Anche gli indirizzi inseriti nei messaggi cambiano continuamente: i collegamenti rimandano a domini falsi, non riconducibili alla società, nel tentativo di aggirare filtri di sicurezza e blocchi informatici. Le comunicazioni possono inoltre utilizzare loghi e marchi ufficiali e puntano a ottenere dati personali, informazioni bancarie o codici PIN delle carte di credito.
Pedemontana invita quindi a non cliccare sui link contenuti in SMS, e-mail o messaggi WhatsApp sospetti. L'eventuale presenza di pedaggi ancora da pagare deve essere verificata esclusivamente attraverso il portale ufficiale pedemontana.com. In caso di dubbi è inoltre possibile rivolgersi al call center della società, al numero verde 800 936 360.
«Per proteggere i vostri dati, non cliccate mai su link sospetti e verificate sempre eventuali richieste di pagamento direttamente sui canali ufficiali di Autostrada Pedemontana Lombarda», ribadisce l'azienda nell'avviso pubblicato sul proprio sito.