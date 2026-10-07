Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

Secondo le recenti rilevazioni di Pedemontana, rispetto ai primi tentativi i truffatori utilizzano testi studiati per apparire più credibili e aumentare la pressione sui destinatari. Nei messaggi viene infatti prospettata, falsamente, l'applicazione del blocco o del fermo amministrativo del mezzo qualora il pagamento non venga effettuato immediatamente.

Anche gli indirizzi inseriti nei messaggi cambiano continuamente: i collegamenti rimandano a domini falsi, non riconducibili alla società, nel tentativo di aggirare filtri di sicurezza e blocchi informatici. Le comunicazioni possono inoltre utilizzare loghi e marchi ufficiali e puntano a ottenere dati personali, informazioni bancarie o codici PIN delle carte di credito.