Il Ticino in prima linea nella gestione delle emergenze transfrontaliere

Alla cerimonia, tenutasi venerdì 9 ottobre al Centro Polivalente di Emergenza di Erba, hanno partecipato esponenti delle autorità lombarde e ticinesi e i rappresentanti degli enti che hanno collaborato all’iniziativa.

Il programma di formazione congiunta si è articolato in due fasi. Nella prima, l’8 e l’11 giugno, la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) ha formato, presso il Centro cantonale d’istruzione della Protezione civile di Pollegio, funzionari e ufficiali lombardi sul modello ticinese di gestione delle emergenze maggiori. La seconda, avviata il 1° ottobre a Pollegio, è proseguita dal 5 al 9 ottobre a Erba, Merone e Pusiano, con attività formative e simulazioni sul terreno. Questa fase è stata coordinata dalla Direzione generale Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, di AREU Lombardia, della Provincia di Como e del Centro di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Chiasso.