Violentò più volte la compagna: condannato a tre anni e nove mesi

Discorso diverso per l’imputato: «Prima ha negato i comportamenti violenti, salvo poi ammettere parzialmente e, in seguito, provare a minimizzare». La Corte ha riscontrato «un grado di incoerenza estrema» nelle sue dichiarazioni: «Quanto affermato è stato smentito dai fatti oggettivi».

«Una relazione malata»

Si è trattato «di una relazione malata, di cui tutti hanno dato atto», nel corso della quale l’uomo, per quasi un anno e mezzo, si è reso responsabile, «a più riprese, di gravissime aggressioni», mosse anche dal «desiderio di controllare la vita di un’altra persona».