I giovani musicisti ucraini chiudono classicAscona con un Concerto per la Pace

Un'orchestra che offre rifugio e speranza

Fondata nel 2016 dalla direttrice d'orchestra Oksana Lyniv, prima donna nella storia a salire sul podio del Festival di Bayreuth, la Youth Symphony Orchestra of Ukraine ha assunto, dall'inizio dell'invasione russa, un ruolo che va ben oltre la formazione musicale.

L'orchestra è diventata un punto di riferimento per giovani musicisti cresciuti in un Paese attraversato dal conflitto. Nel 2022, attraverso il progetto «United for the Future», oltre 120 bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, hanno trovato protezione in Slovenia.