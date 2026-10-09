Il Parco del Piano di Magadino esce dai suoi confini
Al Centro Commerciale Coop di Tenero la prima tappa della mostra itinerante
Al Centro Commerciale Coop di Tenero la prima tappa della mostra itinerante
TENERO-CONTRA - La Fondazione Parco del Piano di Magadino ha presentato oggi al Centro Commerciale Coop di Tenero una nuova mostra itinerante che invita alla scoperta del territorio compreso tra Bellinzona e Locarno. L’esposizione, realizzata con il supporto della Variante Agenzia Creativa di Bellinzona, vuole avvicinare il pubblico alle diverse realtà del Parco: la natura, l’attività agricola, le aziende locali, le Bolle di Magadino e i prodotti tipici.
L’iniziativa nasce dal desiderio di far conoscere il Parco anche all’esterno dei suoi confini. «Abbiamo voluto che fosse una mostra itinerante: non avendo ancora un Centro proprio dove organizzare un’esposizione permanente, abbiamo pensato che fosse la mostra ad andare dalle persone, spostandosi nei diversi luoghi del Cantone», spiega Giovanni Antognini, direttore della Fondazione.
Rivolta a un pubblico eterogeneo – famiglie, scuole e curiosi – l’esposizione propone postazioni interattive e pannelli didattici, permettendo di toccare, ascoltare, giocare e scoprire. Si approfondiscono temi come le Bolle di Magadino e gli uccelli migratori, la storia del Piano dal 1864 a oggi, le attività delle aziende agricole e degli agriturismi, insieme ai prodotti locali. Una sezione è dedicata in particolare ai bambini e alle scuole, con percorsi pensati per rendere l’esperienza coinvolgente.
Il Parco del Piano di Magadino si estende su circa 2’350 ettari, coinvolge otto Comuni e ha un ruolo centrale per l’agricoltura e la biodiversità del Cantone. Circa il 70% della superficie utile è destinata all’agricoltura, e qui si produce il 75% del valore dell’orticoltura ticinese. La mostra vuole raccontare un territorio fatto «non soltanto di natura, ma anche di persone, aziende, attività agricole e prodotti», sottolinea Antognini.
«Non volevamo fare semplicemente una mostra da guardare. Volevamo che le persone potessero anche fare qualcosa: toccare, ascoltare, giocare e scoprire», aggiunge il direttore.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dalla Fondazione, già attiva con strumenti come il cofanetto didattico «Ho un piano!», i percorsi didattici ed escursionistici, pannelli informativi e punti di osservazione sul territorio.
Dopo Tenero, l’esposizione potrà essere visitata presso gli uffici della Fondazione a Gudo, su appuntamento, in particolare da associazioni e scuole interessate ad approfondire la conoscenza di questo territorio ricco di storia e natura.