Il Parco del Piano di Magadino esce dai suoi confini

Rivolta a un pubblico eterogeneo – famiglie, scuole e curiosi – l’esposizione propone postazioni interattive e pannelli didattici, permettendo di toccare, ascoltare, giocare e scoprire. Si approfondiscono temi come le Bolle di Magadino e gli uccelli migratori, la storia del Piano dal 1864 a oggi, le attività delle aziende agricole e degli agriturismi, insieme ai prodotti locali. Una sezione è dedicata in particolare ai bambini e alle scuole, con percorsi pensati per rendere l’esperienza coinvolgente.

Il Parco del Piano di Magadino si estende su circa 2’350 ettari, coinvolge otto Comuni e ha un ruolo centrale per l’agricoltura e la biodiversità del Cantone. Circa il 70% della superficie utile è destinata all’agricoltura, e qui si produce il 75% del valore dell’orticoltura ticinese. La mostra vuole raccontare un territorio fatto «non soltanto di natura, ma anche di persone, aziende, attività agricole e prodotti», sottolinea Antognini.