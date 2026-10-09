All’asta la barca di Bruno Marazzi, il padre dello Stade De Suisse
L’imbarcazione Boesch appartenuta all’imprenditore sarà battuta all’asta dall’Ufficio fallimenti di Locarno il 16 ottobre.
L’imbarcazione Boesch appartenuta all’imprenditore sarà battuta all’asta dall’Ufficio fallimenti di Locarno il 16 ottobre.
Un’imbarcazione appartenuta a Bruno Marazzi, l’imprenditore edile svizzero noto anche per aver realizzato il celebre Stade De Suisse, sarà messa all’asta in Ticino. L’incanto pubblico è stato organizzato dall’Ufficio fallimenti di Locarno e si terrà venerdì 16 ottobre, a partire dalle 10, presso il deposito Autovonallmen a Gordola.
Il natante in vendita
Si tratta di un motoscafo del marchio svizzero Boesch, modello «620 Cabrio de Luxe». Il prezzo di partenza è stato fissato a 20mila franchi, mentre il rilancio minimo previsto per le offerte è di 100 franchi. Chi fosse interessato ad acquistarlo potrà visionarlo sul posto nella stessa mattinata, tra le 9.45 e le 10, prima dell’inizio dell’incanto.
Una figura nota nel mondo delle costruzioni
Marazzi è morto il 23 dicembre 2024, all’età di 78 anni, dopo una breve e grave malattia. Nato nel 1946 a Langnau im Emmental, nel canton Berna, aveva rilevato nel 1971 l’impresa edile di famiglia. L’anno successivo aveva fondato con la moglie la Marazzi Generalunternehmung AG, cresciuta fino a diventare una delle principali imprese generali della Svizzera.
Lo Stade de Suisse
Tra le opere per cui era maggiormente conosciuto figurano lo Stade de Suisse di Berna, nel quartiere del Wankdorf, e lo stadio St. Jakob-Park di Basilea. Nel 2006 aveva venduto la sua azienda a Losinger Construction, filiale svizzera del gruppo francese Bouygues Construction, continuando a occuparsi dell’attività come membro del consiglio di amministrazione e consulente. Alla notizia della sua scomparsa, lo Young Boys di Berna aveva ricordato il contributo decisivo dell’imprenditore alla realizzazione del moderno stadio della capitale.
Il piede d’asta è fissato a 20'000 franchi. Un sopralluogo per la visione del natante avrà luogo il giorno stesso dell'incanto, a partire dalle 9.45 alle 10. Qui il link con i dettagli dell'asta.