All’asta la barca di Bruno Marazzi, il padre dello Stade De Suisse

Una figura nota nel mondo delle costruzioni

Marazzi è morto il 23 dicembre 2024, all’età di 78 anni, dopo una breve e grave malattia. Nato nel 1946 a Langnau im Emmental, nel canton Berna, aveva rilevato nel 1971 l’impresa edile di famiglia. L’anno successivo aveva fondato con la moglie la Marazzi Generalunternehmung AG, cresciuta fino a diventare una delle principali imprese generali della Svizzera.

Lo Stade de Suisse

Tra le opere per cui era maggiormente conosciuto figurano lo Stade de Suisse di Berna, nel quartiere del Wankdorf, e lo stadio St. Jakob-Park di Basilea. Nel 2006 aveva venduto la sua azienda a Losinger Construction, filiale svizzera del gruppo francese Bouygues Construction, continuando a occuparsi dell’attività come membro del consiglio di amministrazione e consulente. Alla notizia della sua scomparsa, lo Young Boys di Berna aveva ricordato il contributo decisivo dell’imprenditore alla realizzazione del moderno stadio della capitale.