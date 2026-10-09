Cantina alla Maggia premiata a Losanna: ora la sfida mondiale in Nuova Zelanda

Un'esperienza tra vino e gastronomia

Il progetto premiato, "L'Alchimia del Gusto", propone un'esperienza che combina la scoperta del vino con le specialità del territorio, culminando in un risotto preparato con riso di produzione propria.

Grande la soddisfazione della direttrice di Cantina alla Maggia, Guendalina Rampazzi, presente alla premiazione: «Sono molto fiera di questo riconoscimento, che dedico a tutto il team della Cantina alla Maggia e di Terreni alla Maggia. “L’Alchimia del Gusto” unisce la nostra passione per il vino e si conclude con un risotto di nostra produzione: un modo innovativo e coinvolgente di raccontare e far vivere l’eccellenza del nostro territorio».