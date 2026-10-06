Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

Prima dell’utilizzo, l’olio viene lasciato decantare per diversi giorni e poi finemente filtrato. Viene miscelato al diesel in quantità variabili a seconda della stagione. Sono particolarmente adatti i veicoli più vecchi con iniezione indiretta. I moderni motori diesel, invece, tollerano male l’olio alimentare, che è decisamente più viscoso.

L’interesse per questa alternativa è aumentato notevolmente di recente. Secondo l’associazione "Roule ma frite", la causa principale sono i prezzi del diesel aumentati a causa della guerra in Iran e degli attacchi alle raffinerie russe. Soprattutto le persone nelle zone rurali cercano soluzioni più economiche per recarsi al lavoro.