Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
L'utilizzo presenta diversi problemi legali e il governo ─ dopo una decisione del Parlamento nel 2023 ─ non ha ancora stabilito le condizioni di utilizzo
PARIGI - A causa degli alti prezzi alle pompe di benzina, in Francia i proprietari di veicoli diesel più vecchi ricorrono all’olio da frittura usato come alternativa più economica. Tuttavia, il metodo è problematico dal punto di vista legale e adatto solo a determinati motori più datati.
Attualmente il prezzo del diesel in Francia supera i 2,35 euro al litro. Gli oli alimentari usati, invece, possono essere reperiti in parte per circa 80 centesimi al litro.
Prima dell’utilizzo, l’olio viene lasciato decantare per diversi giorni e poi finemente filtrato. Viene miscelato al diesel in quantità variabili a seconda della stagione. Sono particolarmente adatti i veicoli più vecchi con iniezione indiretta. I moderni motori diesel, invece, tollerano male l’olio alimentare, che è decisamente più viscoso.
L’interesse per questa alternativa è aumentato notevolmente di recente. Secondo l’associazione "Roule ma frite", la causa principale sono i prezzi del diesel aumentati a causa della guerra in Iran e degli attacchi alle raffinerie russe. Soprattutto le persone nelle zone rurali cercano soluzioni più economiche per recarsi al lavoro.
Utilizzo non regolamentato
Dal punto di vista legale, l’uso dell’olio da frittura come carburante in Francia resta problematico. Il Parlamento francese aveva già nel 2023 autorizzato in linea di principio l’utilizzo di olio alimentare usato come carburante a determinate condizioni. Tuttavia, il governo non ha ancora definito concretamente tali condizioni. Chi rifornisce il proprio veicolo autonomamente con olio alimentare usato rischia quindi ancora una multa.
Anche gli effetti sulle emissioni di sostanze inquinanti non sono stati chiariti in modo definitivo. L’autorità sanitaria francese Anses è giunta nel 2024 alla conclusione che gli studi disponibili sono troppo pochi e in parte forniscono risultati contraddittori.
L’autorità ha quindi raccomandato di utilizzare l’olio da frittura solo in ambiti limitati, ad esempio su ferrovie turistiche e museali o su veicoli controllati e regolarmente manutenuti da un unico operatore.