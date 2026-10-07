Peste sospetta, Rubio: «Esortiamo la Russia a essere trasparente»

«Sin dalle prime notizie diffuse dai media, l'Oms ha seguito attivamente la vicenda relativa al decesso di un operatore di laboratorio presso l'Istituto di ricerca anti-peste di Irkutsk. La persona è deceduta il 2 ottobre 2026 dopo essere stata ricoverata per una grave polmonite. Le prime notizie dei media ipotizzavano un caso di peste polmonare conseguente a una presunta esposizione accidentale in laboratorio.



In risposta alla richiesta di verifica avanzata dall'Oms ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale, le autorità sanitarie russe hanno riferito che nell'oblast di Irkutsk non sono stati registrati casi di peste di recente. Hanno inoltre informato l'Oms dell'avvio di un'indagine epidemiologica, dell'attuazione di misure di prevenzione e controllo e del fatto che i contatti individuati sono stati sottoposti a osservazione medica e a test diagnostici. Hanno infine comunicato che tra i contatti non è stata rilevata la presenza di patogeni ad alto rischio e che l'osservazione medica di tutti i soggetti individuati è stata completata», ha sottolineato.