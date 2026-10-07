Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
Dopo diversi cambi di nome e una lunga chiusura, lo storico bar del centro di Mendrisio riaprirà (infine) i battenti. Grazie a tre giovani momò.
Dopo diversi cambi di nome e una lunga chiusura, lo storico bar del centro di Mendrisio riaprirà (infine) i battenti. Grazie a tre giovani momò.
MENDRISIO - Riaprirà «a breve, forse anche già tra un mese» lo storico bar Colonne di Mendrisio. Locale centrale, anzi centralissimo, del comune momò a (davvero) due passi dalla Filanda e da Piazza del Ponte.
Per tantissimi anni è stato punto di ritrovo, dall'alba fino a notte fonda e anche nei festivi, dei mendrisiensi (giovani e meno giovani).
Era poi letteralmente svanito nel nulla con l'abbandono definitivo da parte dei gestori storici e un passaggio di mano che - nel corso degli anni - aveva finito per alterarne forma e spirito originario: prima sotto l'egida del noto marchio de Il Fermento (a cavallo dei difficili anni del Covid) e poi con una nuova gestione con il nome di 9cento. Entrambe le nuove iterazioni avevano provato ad espandere la formula classica del bar, con offerte diverse.
Dopo un paio di riaperture e chiusure, da ormai diversi mesi le serrande dell'ormai ex-Colonne erano rimaste abbassate, con un cartello «cedesi attività» in bella vista. Alla fine qualcuno, quella sfida, l'ha voluta raccogliere.
«Vogliamo riportarlo allo spirito originale, quello del bar di paese... dei caffè la mattina, dei cappucci e dei bianchini», ci spiegano i nuovi proprietari, tre ragazzi trentenni nati e cresciuti nel Mendrisiotto, già attivi nel settore eventi del territorio e che si sono riuniti in società.
«Era il locale che frequentavamo da ragazzi... quello che ci piacerebbe fare è riportarlo al centro della vita di Mendrisio», spiegano.
«Il concept che abbiamo in mente per il progetto? Che non c'è... nessun concept. Niente wine bar, gourmet, design o cose così», ridono, «l'idea è quella che ritorni il Colonne di un tempo, quello della Lola e del Michele (Codoni, i gestori storici ndr.), un posto che ha finito per essere plasmato dalla gente che lo ha visitato negli anni».
Riassume bene lo spirito dell'operazione l'annuncio pubblicato su Instagram della riapertura «con le piadine, gli scacchi, le partite e i vinili. Con le chiacchiere fino a tardi, le vecchie storie e tante nuove da raccontare. Con le cose semplici e belle, quelle che ci fanno sentire a casa. Un posto dove ritrovarsi, ascoltare musica, giocare al trozz e perdere la cognizione del tempo».
«Abbiamo iniziato i lavori proprio oggi (mercoledì)», ci confermano, «appena sarà tutto pronto apriremo le porte».