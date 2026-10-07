Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Era poi letteralmente svanito nel nulla con l'abbandono definitivo da parte dei gestori storici e un passaggio di mano che - nel corso degli anni - aveva finito per alterarne forma e spirito originario: prima sotto l'egida del noto marchio de Il Fermento (a cavallo dei difficili anni del Covid) e poi con una nuova gestione con il nome di 9cento. Entrambe le nuove iterazioni avevano provato ad espandere la formula classica del bar, con offerte diverse.

Dopo un paio di riaperture e chiusure, da ormai diversi mesi le serrande dell'ormai ex-Colonne erano rimaste abbassate, con un cartello «cedesi attività» in bella vista. Alla fine qualcuno, quella sfida, l'ha voluta raccogliere.