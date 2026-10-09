Lombardia e Ticino insieme per affrontare le emergenze transfrontaliere

Attraverso attività formative ed esercitazioni sul territorio, gli operatori italiani e ticinesi hanno approfondito le rispettive procedure, modalità operative e sistemi di intervento. L'obiettivo è rafforzare la capacità di agire insieme in caso di emergenze che richiedano l'attivazione delle procedure di mutuo soccorso previste dagli accordi tra Italia e Svizzera.

Dalla Svizzera al Comasco

Il programma ha preso il via il 1° ottobre a Pollegio, in Canton Ticino, per poi proseguire dal 5 al 9 ottobre nei comuni comaschi di Erba, Merone e Pusiano. Il campo scuola è stato allestito al Centro Polifunzionale di Emergenza di Erba.