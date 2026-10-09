Lombardia e Ticino insieme per affrontare le emergenze transfrontaliere
Il programma congiunto «Extramuro 2026» intende rafforzare il coordinamento operativo tra operatori italiani e svizzeri nelle situazioni di crisi.
Il programma congiunto «Extramuro 2026» intende rafforzare il coordinamento operativo tra operatori italiani e svizzeri nelle situazioni di crisi.
COMO - Rafforzare la collaborazione tra Italia e Svizzera nella gestione delle emergenze transfrontaliere, migliorando il coordinamento e la conoscenza reciproca delle procedure di intervento. È questo l'obiettivo di «Extramuro 2026», il programma di formazione congiunta tra la Protezione civile lombarda e quella del Canton Ticino, la cui seconda edizione si è conclusa oggi, 9 ottobre, al Centro Polifunzionale di Emergenza di Erba, in provincia di Como.
All'evento conclusivo ha partecipato l'assessore regionale lombardo alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, insieme ai rappresentanti degli enti e delle strutture coinvolte nell'iniziativa.
Attraverso attività formative ed esercitazioni sul territorio, gli operatori italiani e ticinesi hanno approfondito le rispettive procedure, modalità operative e sistemi di intervento. L'obiettivo è rafforzare la capacità di agire insieme in caso di emergenze che richiedano l'attivazione delle procedure di mutuo soccorso previste dagli accordi tra Italia e Svizzera.
Dalla Svizzera al Comasco
Il programma ha preso il via il 1° ottobre a Pollegio, in Canton Ticino, per poi proseguire dal 5 al 9 ottobre nei comuni comaschi di Erba, Merone e Pusiano. Il campo scuola è stato allestito al Centro Polifunzionale di Emergenza di Erba.
Le attività hanno coinvolto il personale della Milizia di Protezione civile ticinese nell'ambito del modulo formativo «Svizzera in Italia». Questa seconda fase ha fatto seguito a quella denominata «Italia in Svizzera», organizzata lo scorso giugno in Canton Ticino e rivolta agli operatori italiani.
Il progetto è stato coordinato dalla Direzione generale Sicurezza e Protezione civile della Regione Lombardia, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, di Areu Lombardia, della Provincia di Como, della Prefettura, dei Comuni del territorio e del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale (CCPD) di Chiasso.
La Russa: «Le emergenze non conoscono confini»
L'assessore lombardo ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra due territori confinanti, che dispongono tuttavia di strutture organizzative e procedure differenti.
«Extramuro rappresenta un'esperienza concreta di collaborazione tra sistemi di Protezione civile che operano su territori vicini, ma caratterizzati da organizzazioni e procedure differenti. Conoscersi, formarsi insieme e sperimentare sul campo modalità di intervento comuni significa essere più preparati ad affrontare le emergenze che non conoscono i confini amministrativi», ha dichiarato La Russa.
Per l'assessore, la collaborazione con il Ticino costituisce una risorsa da consolidare anche in futuro: «La collaborazione con il Cantone Ticino è quindi un patrimonio importante che Regione Lombardia intende continuare a sviluppare, nell'interesse della sicurezza delle nostre comunità».