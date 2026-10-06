Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

"Piede a terra"

Questa la premessa. Che poi prosegue con un approfondimento. «Dovevo trovare un sistema per abbassare le mie spese. E così a un certo punto ho trovato un'assicurazione internazionale. Ho un "piede a terra" anche all'estero. E questo dettaglio mi ha permesso di stipularla. Mi è stato detto che la copertura è valida in tutta Europa, Svizzera compresa, e anche in altri continenti. Pago 140 euro al mese. Un terzo di quella svizzera. Finora ho pagato senza usufruirne perché sono sempre stato sano e ho la franchigia alta. In ogni caso è quello che si chiedono tanti ticinesi: perché dovere pagare così tanto se non si va mai dal medico...»

«Non pagherò»

Nel frattempo le fatture della cassa malati svizzera sono continuate ad arrivare. E il medico di Mendrisio ha deciso di non pagarle. «Inizialmente ho cercato un accordo con la cassa malati. Ma non è stato possibile. La mia disdetta non è stata accettata. Non so come andranno le cose in pretura. Forse mi comunicheranno un'istanza di fallimento. Qualsiasi importo che mi sarà presentato non lo pagherò. Non sto facendo il ribelle. Non sono capricci. Ho un'etica e ho una morale. E per questo non ho paura».