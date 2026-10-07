Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
Dopo giornate con temperature decisamente sopra la media stagionale, in Svizzera arriva un primo assaggio d'inverno. Giovedì il limite delle nevicate scenderà attorno ai 1500 metri e in alcune zone alpine potrebbero cadere diversi centimetri di neve fresca.
BERNA - Dopo un inizio d'autunno mite, con temperature superiori ai 20 gradi, verso la fine della settimana la Svizzera farà i conti con un brusco cambio di scenario. Da giovedì il limite delle nevicate scenderà infatti attorno ai 1500 metri e in alcune zone delle Alpi potranno accumularsi fino a 20 centimetri di neve fresca.
Prima, però, ottobre regalerà ancora qualche giornata mite, con temperature sopra i 20 gradi. Una soglia che diventerà via via più difficile da raggiungere, lasciando spazio a valori più consoni alla stagione.
Sui passi alpini tornerà il bianco
A essere maggiormente interessate dalle nevicate saranno le Alpi. «Le precipitazioni più abbondanti dovrebbero concentrarsi in una fascia che dal Canton Berna attraversa le Alpi della Svizzera centrale e orientale fino ai Grigioni settentrionali», spiega il meteorologo Peter Wick.
Al di sopra dei 1700-2000 metri sono previsti dai 10 ai 20 centimetri di neve fresca. Attorno ai 1500 metri, invece, gli accumuli dovrebbero essere compresi tra uno e cinque centimetri.
Per l'inizio di ottobre, quantità di questo genere non rappresentano una sorpresa. L'aspetto più significativo è piuttosto il ritorno della neve, per la prima volta quest'autunno, anche a quote relativamente basse. «Giovedì i passi alpini più elevati potrebbero tranquillamente imbiancarsi», osserva Wick.
Chi dovesse mettersi in viaggio in queste zone dovrà quindi prepararsi a condizioni stradali invernali e avere un equipaggiamento adeguato.
Temperature in netto calo anche in pianura
Venerdì il limite delle nevicate scenderà ulteriormente. Soprattutto nella prima parte della giornata, secondo Wick, saranno possibili «singoli fiocchi fino a circa 1300 metri». Gli accumuli saranno comunque contenuti.
Il calo delle temperature sarà evidente anche in pianura. Mercoledì a Basilea sono previsti ancora fino a 23 gradi e a Zurigo 22. Venerdì, invece, le massime scenderanno rispettivamente a 15 e 14 gradi. A Berna non si andrà oltre i 13 gradi, mentre a San Gallo sono attesi appena 12 gradi.
Situazione decisamente diversa a sud delle Alpi: a Lugano venerdì si potranno ancora raggiungere i 22 gradi. Mercoledì è invece atteso un calo significativo, con massime che non dovrebbero superare i 17 gradi. Sarà però solo una parentesi, visto che nei giorni successivi è prevista una risalita verso i 20-22 gradi.
In pianura possibili gelate al suolo
Nella notte su sabato il freddo potrebbe farsi sentire anche in pianura. «In caso di schiarite prolungate, ad esempio nella notte tra venerdì e sabato, esiste il rischio concreto di gelate al suolo», spiega Wick.
Per il momento, tuttavia, il meteorologo non prevede nelle regioni di pianura gelo atmosferico, ovvero temperature inferiori allo zero a due metri dal suolo.
Sarà comunque opportuno tenere sotto controllo le piante più sensibili al freddo e, se necessario, riportarle al riparo. In particolare, «nelle conche protette dal vento, durante le notti serene, le temperature possono già scendere sensibilmente», sottolinea il meteorologo.
Il ritorno dell'estate è rimandato
L'ondata di freddo non dovrebbe durare a lungo. Nel fine settimana le temperature torneranno infatti a salire leggermente. Wick prevede nelle pianure della Svizzera tedesca massime attorno ai 17-18 gradi, mentre nella Svizzera romanda e in Ticino il clima potrebbe essere in parte ancora più mite.
Non è però previsto un ritorno alle temperature quasi estive dei giorni scorsi. «Non parlerei di un ritorno al caldo di fine estate», conclude Wick.