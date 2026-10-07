Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

Il calo delle temperature sarà evidente anche in pianura. Mercoledì a Basilea sono previsti ancora fino a 23 gradi e a Zurigo 22. Venerdì, invece, le massime scenderanno rispettivamente a 15 e 14 gradi. A Berna non si andrà oltre i 13 gradi, mentre a San Gallo sono attesi appena 12 gradi.