Teatro di Locarno in difficoltà: chiesti più fondi agli enti pubblici

Il segretario Athos Mecca ha aperto i lavori presentando i conti della stagione 2025/26, illustrando una situazione finanziaria difficile dovuta soprattutto alla riduzione dei contributi degli enti pubblici. Il deficit di circa 55'000 franchi è stato coperto facendo ricorso al patrimonio sociale. Mecca ha tracciato una prospettiva preoccupante: «Se le entrate dovessero restare inferiori ai costi, l’attività associativa rischia di cessare entro pochi anni». L’assemblea ha riconfermato i revisori Daniele Bianchetti e Gianni Gnesa.