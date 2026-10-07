Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
Lo storico marchio dolciario luganese aprirà un punto vendita in Via Pessina 8. Cinzia Stuppia: «Un sogno che si avvera».
Lo storico marchio dolciario luganese aprirà un punto vendita in Via Pessina 8. Cinzia Stuppia: «Un sogno che si avvera».
LUGANO - Il rinomato e apprezzato marron glacé Giglia avrà una nuova casa, nel centro di Lugano, per la precisione in Via Pessina 8. Questa affiancherà la sede storica in Via Ciseri 15, dove resteranno aperte fabbrica artigianale e bottega.
A comunicarlo via nota è la stessa Giuseppe Giglia SA ribadendo come si tratti di «una nuova apertura che porta nel centro della città l’esperienza, la passione e la tradizione di una realtà storica del territorio».
Il nuovo negozio nasce con l’obiettivo di offrire alla clientela una selezione di prodotti gourmet, espressione della qualità e della lavorazione artigianale che da sempre contraddistinguono il marchio centenario Giglia.
Tra le specialità proposte non poteva mancare il celebre Marron Glacé Giglia, premiato e realizzato ancora oggi seguendo la ricetta secolare che ne custodisce l’autenticità e il gusto inconfondibile.
«Ho sempre avuto il sogno di aprire un punto vendita nel salotto di Lugano, prima di concludere la mia carriera imprenditoriale. Quando, l’anno scorso, si è presentata questa opportunità, l’ho colta con entusiasmo», spiega la direttrice Cinzia Stuppia.
Una decisione, quella dell'apertura, che visto il contesto congiunturale non è stata immediata né impulsiva: «È normale che, trattandosi di un investimento importante e considerando il periodo storico complicato per il commercio, ci siano dei timori. Parlandone con la mia famiglia, però, abbiamo deciso all’unanimità di accogliere questa sfida. Non lo nego: ho passato e sto passando diverse notti insonni, perché la pressione è tanta. Ma sono positiva e credo fortemente in questo progetto», conclude.
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