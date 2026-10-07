Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Una decisione, quella dell'apertura, che visto il contesto congiunturale non è stata immediata né impulsiva: «È normale che, trattandosi di un investimento importante e considerando il periodo storico complicato per il commercio, ci siano dei timori. Parlandone con la mia famiglia, però, abbiamo deciso all’unanimità di accogliere questa sfida. Non lo nego: ho passato e sto passando diverse notti insonni, perché la pressione è tanta. Ma sono positiva e credo fortemente in questo progetto», conclude.