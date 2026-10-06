Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

Nel servizio viene inquadrata anche la bucalettere con tanto di nome (incompleto) dell'impresario che, si aggiunge, avrebbe cambiato aspetto, facendosi crescere la barba e sottoponendosi a interventi di chirurgia estetica. Il reporter racconta infine di averlo raggiunto e di avergli chiesto un'intervista. Il risultato? Olán avrebbe colpito un cameraman rifiutandosi di parlare.

Lo scoop viene ripreso dalle più autorevoli testate messicane, tanto che a fine settembre la stessa fonte giornalistica ha riportato che la lussuosa residenza luganese è nuovamente finita sulle proposte di affitto a 15 mila franchi/mese. Di lui, della moglie e dei due figli dunque non ci sarebbe più nessuna traccia.



In tutto questo, va precisato che le accuse della stampa a carico dell'imprenditore non sono sfociate finora in una sua responsabilità penale. La Procura generale (FGR) ha infatti affermato che al momento non risultano indagini aperte su Amílcar Olán. Nei giorni scorsi, la presidente Claudia Sheinbaum ha precisato che solo in presenza di prove dovrebbe essere avviato un fascicolo.