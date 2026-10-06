Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
Dai milioni transitati in Svizzera alla residenza di Collina d’Oro: la stampa latinoamericana rintraccia in Ticino Jorge Amílcar Olán, al centro di accuse e sospetti.
LUGANO - Dal Messico l'indiscrezione arriva fino in Ticino. Secondo la stampa investigativa sudamericana, la residenza di Jorge Amílcar Olán, noto come l'imprenditore del Tabasco (Stato messicano), sarebbe stata collocata a Collina d'Oro, dove si sarebbe rifugiato in una residenza extra lusso, dopo aver trasferito su un conto svizzero tre miliardi di pesos, circa 138 milioni di franchi, cifra che viene rivelata dal quotidiano El Financiero.
Ma chi è Jorge Amílcar Olán? Secondo i media, che di lui si stanno occupando ormai da tempo, si tratta di un «uomo d'affari e prestanome» sul conto del quale in tanti vogliono vederci chiaro.
Ad esempio l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che ha messo la lente su un conto di investimento a Zurigo, con oltre 72 milioni di euro, oltre che - come scrive il portale del giornalista investigativo Irving Pineda - su una rete di società, movimenti di denaro, trasferimenti e risorse provenienti da contratti governativi.
I filoni d'indagine sul suo conto del "ticinese d'adozione" sono davvero tanti. El Financiero parla esplicitamente di «presunti atti di corruzione e traffico di influenze» grazie allo stretto rapporto di Olán con il figlio dell'ex presidente (2018 - 2024) Andrés Manuel López Obrador.
E ancora, si parla di una sospetta vicinanza all'ex governatore del Tabasco, accusato nelle scorse settimane di aver percepito milioni di dollari in tasse non dichiarate.
In altre parole, in Messico si cerca di capirne di più (media e associazioni contro la corruzione) su fiumi di denaro e sui legami dell'imprenditore con funzionari locali e statali. Tracce che però si interrompono quando in Messico Jorge Amílcar Olán non si trova più.
La stampa lo cerca ma nessuno lo trova
Fino allo scorso 28 settembre, quando proprio Pineda per l'emittente Azteca Noticias riesce a rintracciarlo proprio a Lugano. Secondo quanto riferito dallo stesso giornalista a Hechos AM, l'imprenditore vive con la famiglia e una domestica in una residenza con piscina a Collina d'Oro, pagando un affitto di circa 10 mila franchi al mese. In Ticino il ricco imprenditore trascorre il suo tempo isolato: esce poco e il suo atteggiamento viene definito «nervoso».
Nel servizio viene inquadrata anche la bucalettere con tanto di nome (incompleto) dell'impresario che, si aggiunge, avrebbe cambiato aspetto, facendosi crescere la barba e sottoponendosi a interventi di chirurgia estetica. Il reporter racconta infine di averlo raggiunto e di avergli chiesto un'intervista. Il risultato? Olán avrebbe colpito un cameraman rifiutandosi di parlare.
Lo scoop viene ripreso dalle più autorevoli testate messicane, tanto che a fine settembre la stessa fonte giornalistica ha riportato che la lussuosa residenza luganese è nuovamente finita sulle proposte di affitto a 15 mila franchi/mese. Di lui, della moglie e dei due figli dunque non ci sarebbe più nessuna traccia.
In tutto questo, va precisato che le accuse della stampa a carico dell'imprenditore non sono sfociate finora in una sua responsabilità penale. La Procura generale (FGR) ha infatti affermato che al momento non risultano indagini aperte su Amílcar Olán. Nei giorni scorsi, la presidente Claudia Sheinbaum ha precisato che solo in presenza di prove dovrebbe essere avviato un fascicolo.
A seguito dell'inchiesta giornalistica i senatori dell'opposizione hanno però chiesto alla Procura di indagare.
¿Cómo es la vida de Amílcar Olán en Suiza? @IrvingPineda hace impactantes revelaciones: vive a salto de mata, prácticamente escondido en una casa lujosa. ¿A qué le tiene miedo? La #Exclusiva en #HechosAM con @MLopezSanMartin #JusticiaSelectiva https://t.co/cpeVsdEkhu— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2026