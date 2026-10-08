Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
I fatti risalirebbero a prima del processo, svoltosi nel 2019, e alla condanna del 59enne. Anche in questo caso si parla di reati contro l'integrità sessuale
I fatti risalirebbero a prima del processo, svoltosi nel 2019, e alla condanna del 59enne. Anche in questo caso si parla di reati contro l'integrità sessuale
Una nuova denuncia è stata presentata contro il funzionario del Dipartimento della sanità e socialità, già condannato ─ in via definitiva nel 2021 ─ per coazione sessuale. E, come anticipa laRegione, anche in questo caso si parla di reati contro l'integrità sessuale.
I fatti denunciati, da parte di una presunta vittima, risalirebbero a un periodo precedente al 2019, ovvero l'anno in cui si tenne il processo di fronte alle Assise criminali di Lugano. Gli accertamenti da parte del Ministero pubblico sono in corso, con l'incarto affidato al procuratore pubblico Luca Losa.
Secondo quanto aggiunto dal quotidiano, citando proprie informazioni, i fatti denunciati dalla presunta vittima sarebbero avvenuti al di fuori del contesto professionale in cui lavorava l'ex funzionario.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!