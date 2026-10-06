Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

È solo l'ultima novità in una vicenda, quella della strage del 1° gennaio, tutt'altro che conclusa. Jacques Moretti è in carcere dall'11 agosto per presunti maltrattamenti ai danni della moglie e dovrà essere sottoposto a una perizia psichiatrica. La donna, invece, non può lasciare la sua abitazione di Lens (VS) ed è sottoposta all'obbligo di firma.

I timori in vista dell'anniversario

Definita dagli inquirenti un'indagata «modello» nel rispettare le prescrizioni, Jessica Moretti si è sempre dimostrata collaborativa con le autorità, nonostante sia provata dagli insulti ricevuti sui social e sia protettiva verso i figli. È inoltre preoccupata per il rischio di possibili vendette da parte dei famigliari delle vittime. Un rapporto redatto nelle scorse settimane dalla polizia cantonale vallesana, incaricata di controllare il rispetto delle restrizioni imposte, sottolinea che Jessica Moretti ha espresso «timori» per la sua sicurezza in vista delle festività di fine anno e dell'anniversario della tragedia. «Ritiene che i media saranno di nuovo attivi su questa vicenda» e teme «eventuali atti isolati da parte di parenti delle vittime».