Svizzera
Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
A distanza di soli tre giorni un nuovo vincitore in Svizzera.
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Fonte Sda
Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
A distanza di soli tre giorni un nuovo vincitore in Svizzera.
BERNA - È successo di nuovo a distanza di una manciata di giorni: un fortunato in Svizzera ha vinto il primo premio all'estrazione di Eurodreams di giovedì. Il o la vincitrice riceverà per 30 anni un importo mensile di 22'222 franchi. Secondo Swisslos, i numeri vincenti erano 6, 13, 20, 27, 35 e 38, oltre al numero sogno 4.
Eurodreams si gioca in otto paesi europei. In Svizzera è offerto da Swisslos nella Svizzera tedesca e in Ticino, e dalla Loterie Romande nella Svizzera romanda.
Nel secondo premio, in cui devono essere indovinati i sei numeri senza il numero sogno, si vince un mensile di 2222 franchi per cinque anni.
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