Un nuovo fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

BERNA - È successo di nuovo a distanza di una manciata di giorni: un fortunato in Svizzera ha vinto il primo premio all'estrazione di Eurodreams di giovedì. Il o la vincitrice riceverà per 30 anni un importo mensile di 22'222 franchi. Secondo Swisslos, i numeri vincenti erano 6, 13, 20, 27, 35 e 38, oltre al numero sogno 4.