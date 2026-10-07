Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

L’ultimo di questi fu proprio Michele Barra, nel 2013, deceduto a seguito di una malattia solo sei mesi dopo il suo subingresso a Palazzo delle Orsoline e che fu rimpiazzato da Claudio Zali. Per il caso precedente bisogna tornare al 2000, anno in cui scomparve Giuseppe Buffi. A rimpiazzarlo fu Gabriele Gendotti. L’ultimo salto a ritroso è ben più lungo e porta fino al 1964, con la morte di Franco Zorzi e l’entrata in governo di Argante Righetti.