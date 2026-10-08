I Moretti su WhatsApp: «Occhio alle fontane luminose, il Constel prende fuoco»

A rivelare nuovi dettagli è il Tages-Anzeiger, che riferisce di almeno tre avvertimenti rivolti al personale prima della tragedia. Il primo è del 12 novembre 2019, quando Jacques Moretti scrisse nel gruppo WhatsApp dei dipendenti invitando un cameriere a non consegnare fontane luminose ai clienti. Il motivo? Un ospite ne aveva lasciata una incustodita su un tavolo. «Se fosse caduta per terra o sui divani… il Constellation avrebbe preso fuoco», avvertiva il gestore.