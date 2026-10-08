Schianto fatale contro un guardrail: morto un motociclista
Il 33enne ha perso il controllo del veicolo ed è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.
AIGLE - Un motociclista di 33 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto mercoledì, nel Canton Vaud. L'uomo, un cittadino svizzero residente nella regione, è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.
L'incidente si è verificato attorno alle 14.10, mentre il 33enne percorreva la strada degli Ormonts in direzione di Le Sépey. Per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, ha perso il controllo della motocicletta, che è caduta sull'asfalto prima di schiantarsi contro un guardrail.
Il motociclista è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza in elicottero al Centro ospedaliero universitario vodese di Losanna, dove è deceduto nonostante le cure ricevute.
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