Schianto fatale contro un guardrail: morto un motociclista

L'incidente si è verificato attorno alle 14.10, mentre il 33enne percorreva la strada degli Ormonts in direzione di Le Sépey. Per cause che l'inchiesta dovrà chiarire, ha perso il controllo della motocicletta, che è caduta sull'asfalto prima di schiantarsi contro un guardrail.

Il motociclista è rimasto gravemente ferito nell'impatto. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato d'urgenza in elicottero al Centro ospedaliero universitario vodese di Losanna, dove è deceduto nonostante le cure ricevute.