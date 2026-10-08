Scontro frontale tra due auto, sei persone in ospedale
Un 81enne ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra automobile. Dopo lo scontro l'anziano ha sbattuto ripetutamente contro il guardrail.
Un 81enne ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra automobile. Dopo lo scontro l'anziano ha sbattuto ripetutamente contro il guardrail.
LIESBERG - Sei persone sono finite in ospedale in seguito a un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio, poco dopo le 15.30, nel Canton Basilea Campagna. Due automobili si sono scontrate frontalmente a Liesberg.
Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 81enne al volante di una Opel ha improvvisamente invaso la corsia opposta, per motivi ancora da chiarire, scontrandosi con una Renault che sopraggiungeva in senso contrario. A bordo di quest'ultima vettura, guidata da un 29enne, si trovavano cinque persone.
Dopo l'impatto, la Opel è rientrata nella propria corsia, andando a sbattere ripetutamente contro il guardrail.
Tutti e sei gli occupanti delle due vetture sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della regione con ambulanze e un elicottero di soccorso.
Entrambi i veicoli hanno riportato danni ingenti e sono stati rimossi dal servizio di soccorso stradale.