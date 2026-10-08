VAUD
Esce di strada in curva e si schianta contro un albero: è morto
L'identità dell'uomo non è ancora stata accertata. L'auto è immatricolata in Francia.
20min/Sébastien Anex
Fonte Sda
Esce di strada in curva e si schianta contro un albero: è morto
L'identità dell'uomo non è ancora stata accertata. L'auto è immatricolata in Francia.
MONTRICHER - Un automobilista ha perso la vita mercoledì sera in un incidente autonomo nel Canton Vaud. L'uomo, dopo aver perso il controllo della propria vettura in una curva, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. L'impatto gli è stato fatale.
L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30, come comunicato giovedì dalla polizia cantonale vodese. Il veicolo, immatricolato in Francia, era guidato da un uomo la cui identità non è stata ancora accertata.
Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze e le cause dell'incidente.
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