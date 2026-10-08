L'influenza? Arriva sotto l'albero
Per il momento, la situazione evolve in linea con le attese delle autorità sanitarie
BERNA - Con l'arrivo dell'autunno, in Svizzera è iniziata la stagione delle infezioni respiratorie. Sebbene l'influenza e il virus respiratorio sinciziale (RSV) circolino ancora in misura molto limitata, i casi di Covid-19 sono già in aumento in alcune regioni.
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non prevede tuttavia una vera e propria ondata influenzale prima di metà dicembre. La sua ampiezza rimane difficile da prevedere, ha indicato a Keystone-ATS. Dipenderà in particolare dall'immunità della popolazione, dalle varianti dei virus in circolazione e dalle condizioni meteorologiche.
Lo stesso vale per il Covid-19 e il RSV, che può causare infezioni gravi, soprattutto nei bambini piccoli.
Per il momento, la situazione evolve in linea con le attese delle autorità sanitarie. Secondo il sistema di sorveglianza Sentinella, l'influenza e il RSV rimangono a livelli molto bassi, mentre il Covid-19 sta guadagnando terreno.
Questa evoluzione non ha nulla di insolito. Negli ultimi anni, il Covid ha generalmente raggiunto un picco già in autunno, prima delle ondate invernali di influenza e RSV, precisa l'UFSP.
Nelle ultime settimane, in Svizzera e nel Liechtenstein sono stati segnalati circa 120 casi di Covid-19 ogni settimana, contro i 10-20 registrati nella maggior parte delle settimane estive. La circolazione del virus rimane tuttavia più contenuta rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Nella prima settimana di ottobre del 2025 erano stati registrati oltre 500 casi.
Anche altri virus respiratori, responsabili in particolare dei raffreddori, circolano in autunno. È il caso dei rinovirus, che tuttavia non sono oggetto di sorveglianza nel sistema di segnalazione dell'UFSP.
Allo stesso tempo, alcuni produttori di vaccini antinfluenzali segnalano ritardi nelle consegne a studi medici, ospedali, strutture medico-sociali e farmacie.
Non si tratta tuttavia di una carenza, ma solo di ritardi, sottolinea Simon Ming, portavoce dell'UFSP. Le persone a rischio, come il resto della popolazione, hanno ancora tempo sufficiente per farsi vaccinare, se lo desiderano.