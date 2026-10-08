Urta il camino di un edificio con il parapendio: 23enne perde la vita
L'incidente è avvenuto domenica in Vallese, poco prima dell'atterraggio. Il giovane è deceduto lunedì sera in ospedale.
HAUTE-NENDAZ - Un giovane di 23 anni ha perso la vita in seguito a un incidente in parapendio avvenuto domenica nel Canton Vallese. Il ragazzo, rimasto gravemente ferito dopo aver urtato un camino sul tetto di un edificio, è deceduto lunedì sera all'Ospedale di Sion. Lo ha comunicato giovedì la Polizia cantonale vallesana.
L'incidente si è verificato domenica, poco dopo le 12.30. Il giovane parapendista, un cittadino svizzero, era decollato da Tracouet e si stava dirigendo verso la piana delle Écluses, a Haute-Nendaz, dove avrebbe dovuto atterrare.
Poco prima di raggiungere la zona di atterraggio, per ragioni ancora da chiarire, il ragazzo ha urtato un camino sul tetto di un edificio, riportando gravi ferite.
Immediatamente soccorso dai servizi di emergenza, il giovane è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'Ospedale di Sion. Nonostante le cure, è deceduto lunedì sera a causa delle ferite riportate.
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