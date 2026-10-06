«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
Attimi incandescenti fra sicurezza ed espositori per motivi legati all'accesso del lungolago: «Noi, penalizzati». L'Associazione Manifestazioni Ascona si difende e controbatte.
ASCONA - Per quanto festosa e baciata dal sole e dal clima mite, una giornata al mercato è una giornata di lavoro spesso e volentieri anche impegnativa. Anche se ti trovi su uno dei lungolago più pittoreschi del Ticino, e forse del mondo.
Non stupisce poi molto, quindi, se gli espositori - arrivate le previste ore 18 - si preparino per impacchettare e tornare a casa. Al momento del carico, però, salta fuori l'inghippo: l'addetto alla sicurezza stradale non concede loro l'accesso all'area designata in quanto «al momento in Piazza c'è troppa gente».
Gli animi si scaldano, volano parole forti, da ambo le parti. Alla fine l'organizzazione concede il transito solo alle 18:45, 15 minuti dal termine ultimo concesso per occupare la bancarella.
È successo questo sabato 3 ottobre all'apprezzata (e visitatissima) Sagra d'autunno di Ascona.
In seguito a quanto avvenuto alcuni espositori sono rimasti a crogiolarsi fra l'amareggiato e l'adirato. C'è chi, contattando la redazione di tio.ch, parla di un vero e proprio «abuso da parte dell'organizzazione», chi di «scarsa considerazione per gli espositori locali», e del fatto che si dia «sempre e comunque priorità ai turisti».
Insinuazioni, queste, che sono state rimandate al mittente dall'Associazione Manifestazioni Ascona (AMA) che attraverso una nota condivisa ha voluto rispondere per le rime alle accuse mosse, parlando di un «comportamento vergognoso», facendo riferimento alla «persona che si è permessa di insultare pesantemente il nostro agente di sicurezza nello svolgimento del suo lavoro».
Vengono anche messi i puntini sulle “i” alla questione dell'apertura della strada che sarebbe dovuta arrivare «secondo disposizioni di polizia» e a partire dalle ore 18. L'annuncio tardivo secondo AMA «non giustifica un tale comportamento» e nei confronti dei responsabili verranno presi i provvedimenti del caso, secondo il regolamento vigente.
L'Associazione invita inoltre gli espositori a «transitare a passo d'uomo in zona pedonale», in quanto spesso molti lo fanno «a velocità sostenuta».
L'auspicio, in conclusione, è di evitare in futuro «questi punti negativi, che sono sinceramente fastidiosi e penalizzanti». Anche in vista della Festa delle castagne, prevista per questo sabato 10 ottobre.