Stop ai battelli tra Locarno e Magadino, il Partito Comunista chiede garanzie per i pendolari
Ay e Farrari chiedono soluzioni transitorie e la tutela dei posti di lavoro durante la sospensione dei collegamenti via lago.
LOCARNO - Dal prossimo 13 dicembre il Cantone non finanzierà più la linea di navigazione 351 Locarno-Tenero-Magadino. Il previsto passaggio del servizio alle FART è bloccato dal contenzioso con la Società Navigazione Lago di Lugano (SNL). A farne le spese, secondo il Partito Comunista, saranno soprattutto studenti, apprendisti e lavoratori del Gambarogno.
A sollevare il problema sono i deputati Massimiliano Ay e Lea Ferrari, che hanno presentato oggi un'interrogazione al Consiglio di Stato chiedendo di garantire la continuità del collegamento via lago, anche attraverso soluzioni transitorie in attesa delle decisioni dell'Ufficio federale dei trasporti.
«Pendolari penalizzati»
Secondo i due deputati, l'alternativa prevista dal Cantone non risponde alle esigenze dei pendolari. La linea bus 360, con partenza da Magadino alle 7.36, allungherebbe il viaggio di quasi un quarto d'ora, senza considerare il traffico nelle ore di punta.
Ancora più problematico sarebbe il rientro: non essendo garantite corse dirette nel pomeriggio e alla sera, studenti e lavoratori dovrebbero utilizzare autobus e treno passando da Cadenazzo, con un ulteriore aumento dei tempi di percorrenza.
Ay e Ferrari denunciano inoltre una progressiva riduzione delle corse ferroviarie tra il Gambarogno e il Bellinzonese, che attribuiscono allo spostamento di parte del traffico merci sulla linea Luino-Cadenazzo.
Le richieste al Governo
Nell'interrogazione i deputati chiedono se il collegamento via lago sarà sicuramente ripristinato una volta concluso il contenzioso con la SNL e se sia possibile introdurre corse dirette in autobus tra Locarno e Magadino anche nel pomeriggio e alla sera.
Propongono inoltre di valutare un nuovo collegamento, su rotaia o su gomma, tra il Gambarogno e Riazzino per migliorare l'accessibilità del Locarnese.
Il futuro del personale
L'ultima questione riguarda i dipendenti SNL attivi sul Verbano. Poiché la flotta appartiene alla Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL), le FART dovranno negoziare accordi con l'ente italiano. I due deputati chiedono quindi al Cantone di intervenire come intermediario per garantire il riassorbimento di tutto il personale, tutelando i posti di lavoro ed evitando vuoti salariali durante la transizione.