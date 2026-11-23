«Pendolari penalizzati»

Secondo i due deputati, l'alternativa prevista dal Cantone non risponde alle esigenze dei pendolari. La linea bus 360, con partenza da Magadino alle 7.36, allungherebbe il viaggio di quasi un quarto d'ora, senza considerare il traffico nelle ore di punta.

Ancora più problematico sarebbe il rientro: non essendo garantite corse dirette nel pomeriggio e alla sera, studenti e lavoratori dovrebbero utilizzare autobus e treno passando da Cadenazzo, con un ulteriore aumento dei tempi di percorrenza.