Quella sera il giovane si era presentato armato nell'appartamento della ragazza, dove si trovava anche il nuovo compagno. Dopo averli minacciati e costretti a legarsi, aveva inseguito la donna, riuscita a liberarsi e a fuggire. Raggiuntala mentre cercava aiuto, le aveva sparato alla schiena, lasciandola a terra gravemente ferita.

Nel dicembre 2023, il Tribunale delle Assise criminali lo aveva condannato a 17 anni. In appello, la difesa aveva chiesto di derubricare il reato principale a tentato omicidio, ma i giudici hanno confermato il tentato assassinio, riconoscendo una «particolare mancanza di scrupoli e freddezza», dettata da rancore, gelosia e possessività.