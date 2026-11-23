Tentato assassinio a Solduno, pena ridotta a 13 anni
La Corte di appello ha ridotto la pena per l’ex compagno che sparò alla giovane di Solduno, tenendo conto di alcuni proscioglimenti e attenuanti.
LOCARNO - Confermata la condanna per tentato assassinio, ma con una riduzione della pena da 17 a 13 anni di carcere, sempre sospesi per consentire un trattamento stazionario. È la decisione della Corte di appello e revisione penale (Carp) sul caso della giovane aggredita dall'ex compagno il 21 ottobre 2021 a Solduno. A riferirlo è LaRegione.
La vittima, all'epoca 22enne, era stata colpita alla schiena con un fucile a pallettoni ed era rimasta per giorni in pericolo di vita. A sparare era stato l'ex fidanzato, un allora 20enne, sangallese, che non aveva accettato la fine della relazione.
Quella sera il giovane si era presentato armato nell'appartamento della ragazza, dove si trovava anche il nuovo compagno. Dopo averli minacciati e costretti a legarsi, aveva inseguito la donna, riuscita a liberarsi e a fuggire. Raggiuntala mentre cercava aiuto, le aveva sparato alla schiena, lasciandola a terra gravemente ferita.
Nel dicembre 2023, il Tribunale delle Assise criminali lo aveva condannato a 17 anni. In appello, la difesa aveva chiesto di derubricare il reato principale a tentato omicidio, ma i giudici hanno confermato il tentato assassinio, riconoscendo una «particolare mancanza di scrupoli e freddezza», dettata da rancore, gelosia e possessività.
Durante il secondo processo, l'imputato, oggi 25enne, ha inoltre ammesso di aver mirato e sparato intenzionalmente, smentendo la precedente versione secondo cui il colpo sarebbe partito accidentalmente dopo una caduta.
Perché allora quattro anni di sconto? La Carp ha prosciolto il giovane da alcune accuse relative a due episodi precedenti, mantenendo soltanto quella di minaccia per uno dei fatti. Ha inoltre considerato la lieve scemata imputabilità e una violazione del principio di celerità, legata ai tempi del procedimento.
Dai 13 anni dovranno essere detratti circa cinque anni già scontati tra carcere preventivo ed espiazione della pena. Le motivazioni complete arriveranno nei prossimi mesi. Difesa e Ministero pubblico potranno eventualmente ricorrere al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica della sentenza integrale.
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