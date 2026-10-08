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+32% in un anno: il mercato del lavoro IA cresce rapidamente

La maggior parte delle offerte (1'211) arriva dal comparto IT, ma il balzo più marcato si registra tra le istituzioni pubbliche
+32% in un anno: il mercato del lavoro IA cresce rapidamente
Depositphotos (AndreyPopov)
Fonte Hochschule Luzern
elaborata da Redazione
+32% in un anno: il mercato del lavoro IA cresce rapidamente
La maggior parte delle offerte (1'211) arriva dal comparto IT, ma il balzo più marcato si registra tra le istituzioni pubbliche

LUCERNA - La domanda di professionisti dell’intelligenza artificiale (IA) in Svizzera è cresciuta in modo significativo negli ultimi dodici mesi. Tra luglio 2025 e giugno 2026, sono stati pubblicati quasi 5'000 annunci di lavoro relativi all’IA, segnando un aumento del 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo evidenzia il nuovo Swiss AI Jobs Report 2026 della Hochschule Luzern.

Il tema di come l’IA stia trasformando il mercato del lavoro è oggi più attuale che mai. Il report della Hochschule Luzern offre dati concreti sulla tipologia e sul numero di posizioni aperte. La crescita, a sorpresa, non riguarda solo il settore IT, storicamente il principale bacino: la domanda è salita in tutte e dieci le principali aree d’attività - tra cui informatica, finanza e assicurazioni, istruzione e ricerca, chimica e farmaceutica, commercio e logistica, settore pubblico, ingegneria, industria, consulenza legale e aziendale e sanità.

La maggior parte delle offerte (1'211) arriva dal comparto IT, ma il balzo più marcato si registra tra le istituzioni pubbliche, che hanno incrementato le inserzioni del 67%. «In particolare, la crescita dei posti in IA nel settore pubblico suggerisce che politica e amministrazione stanno rafforzando la propria fiducia nell’IA come tecnologia del futuro», dichiara l’autore dello studio Curdin Derungs.

A guidare l’espansione sono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), responsabili del 76% di tutto l’aumento registrato e di ben il 62% di tutte le posizioni pubblicate. «L’IA non è più una questione riservata ai grandi gruppi tecnologici, ma entra sempre più nei processi e nei servizi delle PMI consolidate», aggiunge Derungs.

Esperienza e profili ibridi sempre più richiesti
Il report sottolinea inoltre che l’IA sta lasciando la fase sperimentale. Quasi il 40% degli annunci riguarda Data Engineering e Machine Learning Engineering, figure responsabili di creare l’infrastruttura dati e mantenere operativi i modelli IA. In parallelo, crescono anche le offerte per ruoli come Product Owner, Manager o Consulente AI, incaricati di individuare le applicazioni aziendali da adottare e guidarne l’implementazione.

La ricerca di personale si concentra soprattutto su figure con esperienza e una combinazione di competenze tecniche e strategiche. Le posizioni di livello senior sono aumentate del 42%. Non mancano comunque opportunità anche per chi è agli inizi della carriera, anche se i lavori fissi junior rappresentano solo il 5% del totale. Nonostante la forte domanda, il mercato resta competitivo: «Le persone al primo impiego descrivono il mercato come estremamente selettivo. Ci ha però sorpreso riscontrare che anche i profili con anni di esperienza trovano la ricerca di lavoro sempre più impegnativa», spiega Derungs.

Zurigo punto di riferimento, cresce la Svizzera centrale
A livello regionale, la domanda di esperti IA si concentra in prevalenza nel Canton Zurigo, dove sono stati pubblicati 2'181 annunci, pari al 45% del totale nazionale. Considerando il rapporto rispetto alla popolazione, la Svizzera centrale presenta valori superiori alla media svizzera: in quei cantoni, ci sono tra 100 e 140 offerte ogni 100'000 abitanti (la media nazionale è 96). Nel Canton Lucerna, le inserzioni sono cresciute del 55%.

Il metodo dell'indagine
Lo Swiss AI Jobs Report 2026 è una ricerca del centro Applied AI della Hochschule Luzern. Ha preso in esame 8'439 annunci pubblicati tra luglio 2024 e giugno 2026, di cui 5'000 nel periodo luglio 2025-giugno 2026. Le offerte, fornite dalla società x28 AG, sono state elaborate e analizzate con il supporto dell’IA stessa. A integrare i dati quantitativi, il report include anche interviste con professionisti attivi in diversi settori e ruoli per inquadrare meglio le tendenze osservate.

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