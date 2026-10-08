+32% in un anno: il mercato del lavoro IA cresce rapidamente

Il tema di come l’IA stia trasformando il mercato del lavoro è oggi più attuale che mai. Il report della Hochschule Luzern offre dati concreti sulla tipologia e sul numero di posizioni aperte. La crescita, a sorpresa, non riguarda solo il settore IT, storicamente il principale bacino: la domanda è salita in tutte e dieci le principali aree d’attività - tra cui informatica, finanza e assicurazioni, istruzione e ricerca, chimica e farmaceutica, commercio e logistica, settore pubblico, ingegneria, industria, consulenza legale e aziendale e sanità.