Affidamento alternato, ma niente sconti: il TF nega la riduzione della cassa malati a un padre divorziato

Le spese sostenute durante il periodo di custodia sono a carico del genitore al quale sono di volta affidati. Da notare inoltre che la residenza dei figli è presso la madre, dove sono ufficialmente registrati.

Niente doppia deduzione

Chiamato a decidere su un ricorso del padre, il Tribunale cantonale di Lucerna aveva deciso che l'uomo non potesse dedurre dal reddito determinante per il calcolo dell'agevolazione la detrazione forfettaria di 9'000 franchi per figlio prevista dalla legge lucernese sulla riduzione dei premi. Questo perché il genitore deduce già gli alimenti versati all'ex moglie. Una deduzione aggiuntiva comporterebbe un doppio sgravio, che non è previsto dalla legge,