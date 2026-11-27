Cibo scadente in Coppa del Mondo: per gli svizzeri ci sono i cuochi privati
Swiss-Ski e la Federazione tedesca hanno criticato la ristorazione in Coppa del Mondo
Swiss-Ski e la Federazione tedesca hanno criticato la ristorazione in Coppa del Mondo
COPPER MOUNTAIN - Nel fine settimana prende il via la stagione degli specialisti della velocità. Dopo le polemiche sugli allenamenti a Copper Mountain, a far discutere è ora la qualità della ristorazione in Coppa del Mondo. Come riferito dal "Blick", per soddisfare il team Swiss-Ski è infatti stata costretta a ingaggiare due cuochi privati per l'intera tournée nordamericana. La cilena Bernardita si occupa dell'alimentazione di Marco Odermatt e dei suoi compagni del gruppo di gigante, mentre Alex Brazerol, originario di Grindelwald, cucina per Franjo von Allmen e gli altri specialisti della velocità.
«Abbiamo ricevuto cibo davvero pessimo»
A spiegare le ragioni di questa scelta è stato anche Daniel Yule. «È successo alcune volte lo scorso inverno che noi svizzeri, durante il tour di Coppa del Mondo, ricevessimo negli hotel e nelle hospitality delle squadre cibo davvero pessimo», ha raccontato il 33enne. Una situazione diversa da quella di Lucas Pinheiro Braathen, che dispone di un cuoco assunto a tempo pieno nella propria squadra privata. «Sono convinto che questo abbia un impatto sulle prestazioni», ha aggiunto il rossocrociato.
Swiss-Ski critica esplicitamente questo aspetto
Interpellata da 20 Minuten, Flurina Janutin, responsabile della comunicazione e team manager dello sci alpino maschile di Swiss-Ski, ha confermato le criticità. «A volte manca varietà, equilibrio e un adeguato valore nutritivo. Gli atleti hanno bisogno di un’alimentazione adatta ai loro carichi fisici, che fornisca sia energia per la prestazione sia la base per una buona rigenerazione». A destare perplessità è anche la gestione dei buffet, dove il cibo rischia di perdere freschezza, qualità e gusto se rimane esposto troppo a lungo. Swiss-Ski, che è in contatto con la FIS sul tema, ha tuttavia precisato che la qualità della ristorazione varia sensibilmente da una località all'altra.
La tendenza è chiara
Alex Brazerol accompagna regolarmente la squadra rossocrociata in Nord America dal 2014, mentre Bernardita, da cinque anni impegnata nei campi di allenamento in Sud America, quest'anno è per la prima volta al seguito degli atleti anche nella tournée nordamericana. In futuro, il ricorso ai cuochi privati potrebbe diventare ancora più frequente, anche in Europa. «Il tema è molto presente per noi e la tendenza è chiaramente verso un impiego rafforzato», ha sottolineato Janutin. L'obiettivo è garantire agli atleti una ristorazione di qualità costante, laddove le condizioni organizzative lo consentano.
«Quando si viaggia come piccolo team...»
Più sfumata la posizione di Beat Tschuor, capo allenatore della squadra femminile elvetica, secondo cui il problema riguarda soprattutto la capacità di adattare l'alimentazione alle esigenze delle singole atlete. Anche la formazione femminile si affida in determinate occasioni a cuochi privati, durante gli allenamenti a Zermatt e St. Moritz e negli Stati Uniti. A rappresentare un ostacolo sono però i costi e le dimensioni della squadra. «Io ho 47 atlete. Con le migliori cerco di ottimizzare. Nel settore giovanile e in Coppa Europa non riesco sempre a lavorare con i cuochi», ha spiegato Tschuor.
La federazione mondiale di sci si difende
A condividere le preoccupazioni di Swiss-Ski è anche la Federazione tedesca di sci. Il direttore sportivo Wolfgang Maier ha confermato che la ristorazione non è ovunque adeguata alle esigenze degli atleti. Dal canto suo, la FIS ha assicurato di prendere sul serio ogni segnalazione. Sandra Spitz, direttrice sportiva e degli eventi della federazione internazionale, ha ricordato che sono state elaborate linee guida nutrizionali destinate agli organizzatori e adattate alle singole discipline. L'obiettivo, ha precisato, non è sostituire i cuochi privati, bensì garantire una ristorazione di base adeguata e affidabile per tutti, in particolare per le nazioni più piccole che non dispongono di personale dedicato.