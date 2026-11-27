Swiss-Ski critica esplicitamente questo aspetto

Interpellata da 20 Minuten, Flurina Janutin, responsabile della comunicazione e team manager dello sci alpino maschile di Swiss-Ski, ha confermato le criticità. «A volte manca varietà, equilibrio e un adeguato valore nutritivo. Gli atleti hanno bisogno di un’alimentazione adatta ai loro carichi fisici, che fornisca sia energia per la prestazione sia la base per una buona rigenerazione». A destare perplessità è anche la gestione dei buffet, dove il cibo rischia di perdere freschezza, qualità e gusto se rimane esposto troppo a lungo. Swiss-Ski, che è in contatto con la FIS sul tema, ha tuttavia precisato che la qualità della ristorazione varia sensibilmente da una località all'altra.

La tendenza è chiara

Alex Brazerol accompagna regolarmente la squadra rossocrociata in Nord America dal 2014, mentre Bernardita, da cinque anni impegnata nei campi di allenamento in Sud America, quest'anno è per la prima volta al seguito degli atleti anche nella tournée nordamericana. In futuro, il ricorso ai cuochi privati potrebbe diventare ancora più frequente, anche in Europa. «Il tema è molto presente per noi e la tendenza è chiaramente verso un impiego rafforzato», ha sottolineato Janutin. L'obiettivo è garantire agli atleti una ristorazione di qualità costante, laddove le condizioni organizzative lo consentano.