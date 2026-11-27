Altri quattro anni bianconeri per Grgic
«Felice e orgoglioso di poter proseguire il mio percorso con il Lugano»
Pelzer: «Anto è uno dei centrocampisti di riferimento del campionato».
«Felice e orgoglioso di poter proseguire il mio percorso con il Lugano»
Pelzer: «Anto è uno dei centrocampisti di riferimento del campionato».
LUGANO - Il Lugano e Anto Grgic continueranno insieme ancora a lungo. Il club bianconero ha infatti comunicato il rinnovo del contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2031.
Un accordo che testimonia la reciproca volontà di proseguire un percorso nel quale il centrocampista classe 1996 è diventato una delle figure più rappresentative della squadra e un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.
Con la conferma di Anto Grgic fino al 2031, il Lugano blinda uno dei suoi interpreti più importanti e ambiti e ribadisce la volontà di costruire il proprio futuro puntando su uomini che conoscono, condividono e incarnano le ambizioni del Club. Il rinnovo è la sintesi della considerazione del Club nei confronti di un giocatore che, dal canto suo, ha fatto una scelta di continuità di un percorso che negli ultimi anni ha conosciuto tappe importanti, sul terreno di gioco come sul piano infrastrutturale, trovando nella nuova AIL Arena una delle sue espressioni più significative.
Arrivato a Lugano nell'estate del 2023 dal Sion, Grgic ha saputo conquistare rapidamente un ruolo centrale negli equilibri della formazione di Mattia Croci-Torti. In più di tre stagioni ha messo a disposizione della squadra la propria personalità, la qualità tecnica e la visione di gioco, oltre alle invidiabili doti balistiche. Le sue statistiche raccontano di un contributo costante e significativo: 152 presenze, 21 reti e 22 assist con la maglia del Lugano. Numeri che confermano il peso specifico di un calciatore ormai affermatosi tra i centrocampisti più forti e completi della Brack Super League.
«Sono davvero felice e orgoglioso di poter proseguire il mio percorso con il Lugano - ha spiegato proprio Grgic - In questi anni si è creato un rapporto molto bello e speciale con il club, con i compagni, con lo staff e con tutte le persone che lavorano quotidianamente per questa società. Mi sento a casa, ho trovato un ambiente nel quale posso esprimermi al meglio, dentro e fuori dal campo. Dal mio arrivo a Lugano ho avuto il privilegio di vivere e contribuire a un percorso di crescita importante. La società si è sviluppata sotto tanti punti di vista. Essere stato parte di questo cammino è motivo di grande orgoglio e poter continuare a farne parte, contribuendo a scrivere le prossime pagine della storia del club, è qualcosa che mi rende particolarmente felice. Questa è una scelta importante anche a livello personale e familiare. Lugano è diventata casa nostra e la mia famiglia è particolarmente felice di vivere qui, in una città e in un ambiente nei quali ci troviamo davvero bene. Non vedo l'ora di affrontare insieme le nuove sfide e di continuare a lavorare per raggiungere obiettivi importanti».
«Anto è diventato in questi anni uno dei giocatori più importanti e rappresentativi della nostra squadra - ha invece sottolineato Sebastian Pelzer - Le sue qualità tecniche, la sua personalità e la sua esperienza ne fanno uno dei centrocampisti di riferimento del nostro campionato. Siamo particolarmente soddisfatti che abbia scelto di continuare a sposare il nostro progetto e di proseguire il proprio percorso con noi: è una conferma della fiducia reciproca e della condivisione delle ambizioni del club che punta a consolidare il proprio ruolo ai vertici del calcio svizzero. Anto si sente a casa a Lugano e siamo felici di poter continuare a costruire insieme il nostro futuro».