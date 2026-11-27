Con la conferma di Anto Grgic fino al 2031, il Lugano blinda uno dei suoi interpreti più importanti e ambiti e ribadisce la volontà di costruire il proprio futuro puntando su uomini che conoscono, condividono e incarnano le ambizioni del Club. Il rinnovo è la sintesi della considerazione del Club nei confronti di un giocatore che, dal canto suo, ha fatto una scelta di continuità di un percorso che negli ultimi anni ha conosciuto tappe importanti, sul terreno di gioco come sul piano infrastrutturale, trovando nella nuova AIL Arena una delle sue espressioni più significative.

Arrivato a Lugano nell'estate del 2023 dal Sion, Grgic ha saputo conquistare rapidamente un ruolo centrale negli equilibri della formazione di Mattia Croci-Torti. In più di tre stagioni ha messo a disposizione della squadra la propria personalità, la qualità tecnica e la visione di gioco, oltre alle invidiabili doti balistiche. Le sue statistiche raccontano di un contributo costante e significativo: 152 presenze, 21 reti e 22 assist con la maglia del Lugano. Numeri che confermano il peso specifico di un calciatore ormai affermatosi tra i centrocampisti più forti e completi della Brack Super League.